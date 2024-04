Jamue Munar: "Necesitaba este cambio desde hace varias semanas"

Madrid, 24 abr (EFE).- Jaume Munar, primer español en superar la primera ronda del cuadro masculino del Mutua Madrid Open, afirmó que el mayor punto de agresividad que mostró en la Caja Mágica era un cambio que necesitaba "desde hace varias semanas".

"Venía muy mal de Montecarlo y Barcelona, no me encontré nada bien. Traía pocas expectativas, pero vine a Madrid el domingo y todo cambió. Las condiciones me favorecen más que en sitios más lentos. Siempre me he sentido muy cómodo aquí", dijo tras imponerse al portugués Nuno Borges, por 7-5 y 6-4.

"Venía con una idea muy clara de lo que tenía que hacer, ser un poco mas agresivo, y lo he conseguido", indicó, y concretó el cambio en los juegos al servicio.

"Durante años el saque fue mi mejor arma, pero lo aparté de mi juego más de lo que debía. Ese ha sido el cambio fundamental hoy. Tomar las decisiones correctas sobre todo en los puntos de servicio ha sido fundamental", reiteró.

Munar, que en la edición de 2023 del torneo alcanzó los octavos de final, confió en sus opciones en segunda ronda ante el finalista del año pasado, el alemán Jan-Lennard Struff.

"Siendo cabeza de serie puedes tener algún hueco más. Sin serlo, como yo, todo es más complicado. Pero el viernes creo en mis posibilidades. Él vendrá con mucha confianza, pero el tenis de hoy está más ajustado que nunca. Si quitas a los top, top, todo está apretadísimo. Creo que soy muchísimo mejor jugador que hace años", afirmó.

Munar consideró que "en muchas decisiones en la vida" ha sido "muy conservador", una actitud que en el tenis le ha dado sus cosas buenas.

"Pero ahora si quiero mejorar tengo que tomar decisiones más valientes y es lo que estoy intentando. Las semanas pasadas también lo pensé y no salió y ahora lo estoy consiguiendo", dijo el tenista balear, 73 del ránking ATP y que afronta su cuarta presencia en el cuadro principal en la Caja Mágica. EFE

