Incendios causan revés en plan de Pemex para frenar exportaciones

(Bloomberg) -- Petróleos Mexicanos está ofreciendo más cargamentos de petróleo a sus clientes después de que dos de sus refinerías se incendiaran, lo que obstaculizó su plan de mantener los suministros de crudo para producir combustibles a nivel nacional.

PMI, el brazo comercial de Pemex, informó a algunas refinerías estadounidenses que podría tener más crudo para vender de lo esperado inicialmente durante mayo, según personas con conocimiento de la situación. Se trata de un cambio respecto a principios de este mes, cuando la petrolera estatal dijo a sus clientes que vendería menos petróleo y conservaría más para sus propias refinerías.

Pemex no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.

La decisión de México de exportar más está haciendo bajar los precios de los aceites agrios competidores, con el crudo Mars producido en el golfo de México cotizando a US$1,70 menos que el índice de referencia Nymex West Texas Intermediate, según Syntex Energy, siendo este el descuento más amplio desde octubre. Los precios de Southern Green Canyon alcanzaron el nivel más bajo en más de un año.

Las refinerías de México habían estado operando cerca de su nivel de utilización más alto en seis años hasta una serie de reveses producidos en los últimos días. Durante el fin de semana, una caldera en la refinería de Salina Cruz se incendió, informó el diario Reforma, y ​​el viernes la refinería de Minatitlán sufrió un incendio y explosión, según informó La Jornada. A principios de este mes, Pemex también dijo que la nueva refinería de Dos Bocas alcanzaría su plena producción en septiembre, seis meses más tarde que lo que se esperaba previamente.

