Hamás difunde vídeo de rehén israelí-estadounidense retenido en Gaza desde los ataques del 7 de octubre

Las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han difundido este miércoles un vídeo en el que aparece un rehén israelí-estadounidense identificado como Hersh Goldberg-Polin, retenido en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre llevados a cabo por las milicias palestinas durante el festival de música electrónica celebrado en el sur de Israel. En el vídeo, recogido por la cadena panárabe Al Yazira, Goldberg-Polin afirma que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su Gobierno "deberían estar avergonzados". "Debería avergonzaros habernos abandonado durante 200 días. Todos los esfuerzos del Ejército han fracasado", ha dicho, en alusión a la ofensiva sobre Gaza tras los ataques del 7 de octubre. El rehén, que aparece vestido de rojo sobre un fondo blanco y que tiene un brazo amputado, afirma en el vídeo, sin fechar, que las fuerzas aéreas israelíes han matado con sus bombardeos a 70 secuestrados que permanecen en la Franja de Gaza. Asimismo, ha culpado al Gobierno israelí de rechazar los acuerdos para la liberación de rehenes. "¿No quieren terminar con esta pesadilla?", se ha preguntado, agregando que muchos de los rehenes no tienen agua, comida o el tratamiento médico que tanto necesitan. "Haced lo que se espera de vosotros y llevadnos a casa inmediatamente. ¿O esto se ha convertido en algo mucho más grande? Es hora de que entreguéis las llaves del Gobierno, vaciéis los ministerios y os sentéis en vuestras casas", ha sentenciado. Más tarde, los padres del rehén, Rachel Goldberg-Polin y Jon Polin, han hecho un llamamiento a todas las partes que negocian un acuerdo de rehenes --lo que incluye a Qatar, Egipto, Estados Unidos, Hamás e Israel-- para que resuelvan sus diferencias y "pongan fin al sufrimiento en esta región". "Nos sentimos aliviados de verle con vida, pero también nos preocupa su salud y bienestar, así como el de todos los demás rehenes y de todos los que sufren en esta región", han indicado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Poco después de que Hamás difundiera el vídeo, un grupo de manifestantes se han concentrado este miércoles frente al domicilio de Netanyahu en Jerusalén con pancartas con la fotografía de Goldberg-Polin para pedir su liberación y la del resto de rehenes. Netanyahu prometió el lunes "no descansar" hasta que todos los rehenes retenidos en Gaza, que estima en 133, sean liberados en un mensaje difundido con motivo del inicio de la Pascua judía. "Hamás quiere dividirnos y endurecer su postura, pero vamos a responder con decisión", afirmó. Zaher Yabarin, alto cargo del brazo político de Hamás, explicó la pasada semana que los rehenes son víctimas de los "cálculos internos" de Netanyahu, al que responsabilizan del bloqueo de las negociaciones para cerrar un acuerdo de liberación de secuestrados a cambio de excarcelar a presos palestinos.