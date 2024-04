Gerard Piqué, primeras imágenes después de que la jueza haya bloqueado la cuenta de Kosmos

Novedades en el marco de la 'Operación Brody', que investiga la presunta trama de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que estaría implicado Gerard Piqué, cuya empresa Kosmos Footblall S.L. habría recibido, y seguiría recibiendo, comisiones ilíticas por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí desde 2020. La jueza de Majadahonda que investiga el caso ha ordenado el bloqueo inmediato de una de las cuentas de la sociedad del ex futbolista del Barça. El objetivo sería impedir que Kosmos pueda disponer de la comisión de éxito de 3 millones de euros que percibe por cada edición del torneo desde la compañía SELA Company Sport, que podría seguir efectuando los traspasos a pesar de la investigación judicial que está en marcha desde hace varios meses. A pesar de que se ha rumoreado que Piqué podría ser investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios, de administración desleal y de blanqueo de capitales, lo cierto es que no ha sido imputado. De ahí que el grupo empresarial Kosmos haya avanzado este martes que recurrirá el bloqueo de la cuenta bancaria de su presidente, el ex de Shakira, al considerarlo una medida "desproporcionada" por parte de la jueza. "Ni Kosmos ni Gerard Piqué tienen la condición formal de investigados en este proceso, por lo que no se dan los requisitos para una medida cautelar de este tipo" han adelantado fuentes de Kosmos a Europa Press, insistiendo en que en "el sumario de la investigación no se detecta ninguna irregularidad en el análisis de las cuentas de la sociedad ni tampoco pagos a cuentas tituladas por personas físicas o jurídicas vinculadas a los directos de la RFEF investigados", entre los que se encuentra Luis Rubiales. Un varapalo para Piqué, que sin embargo no ha alterado su rutina tras el bloqueo de la cuenta de Kosmos por parte de la justicia. Inseparable de Clara Chía, que se ha convertido en su gran apoyo en este momento convulso, el exjugador ha abandonado este miércoles su domicilio en coche con aspecto tranquilo. Sin embargo, fiel a su actitud hermética ante las cámaras, ha evitado pronunciarse sobre la orden de la jueza ni confirmar si ya ha recurrido la decisión.