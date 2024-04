Garbiñe Muguruza: "Ganar mis dos 'grandes' a las Williams tiene un valor especial"

Garbiñe Muguruza tiene claro que ahora sólo tiene que "mirar hacia delante" tras anunciar su retirada del tenis con muchos éxitos conseguidos, entre dos títulos de 'Grand Slam', en Roland Garros en 2016 y en Wimbledon en 2017, a los que da "un valor especial" porque los conquistó ante Serena y Venus Williams, respectivamente, sus dos "ídolos". "Sí, sí, la verdad es que para mí el haberle ganado a mis dos 'Grand Slams' a las Williams tiene un valor especial para mí porque ellas eran como mis ídolos y al final llevan jugando toda la vida. Yo quería jugar las finales contra ellas y ganarlas, así que puedo decirlo, ya lo he conseguido", señaló Muguruza a Europa Press tras el anuncio de su retirada el pasado sábado durante su presentación como Embajadora de Laureus. Esta despedida del tenis no le resultó "muy difícil porque era algo que ya estaba sopesado, pero, bueno, decirlo en voz alta y delante de la gente, pues sí, la verdad, porque creo que hasta ahora no lo había dicho mucho. Pero bien, estoy contenta con mi decisión, al final sólo tengo que mirar hacia delante ahora", remarcó. La exnúmero uno del mundo tampoco olvida que el parón que hubo por la pandemia, donde la vio muy activa con inquietudes lejos de lo deportivo, ya pudo influir en esta decisión. "Totalmente, la verdad, sí. Durante el COVID ese respiro me vino muy bien, sorprendentemente", reconoció. "Entonces, sí, me di cuenta que, bueno, que aunque no hubiese tenis, me las arreglaba, que es importante también saber eso. Tuve un poquito de influencia también, al menos para la seguridad como deportista", añadió la campeona de las Finales de la WTA en 2021. Tampoco le ha frenado en su decisión que hubiese una cita especial como los Juegos Olímpicos porque "ya" los ha disputado en "dos" ocasiones, en Río de Janeiro (Brasil) y Tokio. "Eso no iba a cambiar para nada mi manera de pensar. Además para los Juegos Olímpicos se trata de una continuidad de jugar para clasificarte, no es que de un día para otro te clasificas, entonces tenía claro que no, que eso no iba a cambiar mi mente", aseguró. Muguruza tampoco olvida la exigencia que hay en el circuito y por ello pide "darle mucha importancia" al cuidado de la salud mental. "Tienes que trabajar con tu equipo y con tu psicólogo personal, todo eso es muy importante porque al final todo el mundo va con los dientes y con las garras, está por lo mismo y hay que estar muy fuerte mentalmente. "Saber lidiar y sobrellevar la dificultad es muy importante, todos lo sabemos, ahora todo el mundo habla de esto, así que yo apoyo también a lo que se está diciendo", añadió la campeona de Roland Garros y Wimbledon, a la que "claro" que le habría gustado ganar "muchas cosas". "Quizá otro 'Grand Slam', ¿no?. Me faltan dos (US Open y Australia), pues los dos que me faltan", apuntó sonriente, confesando también que le hubiese "encantado haber jugado mejor en Madrid, en casa" ya que en el Mutua Madrid Open no pudo brillar. NO SE VE COMO ENTRENADORA, PERO SÍ CERCA DEL TENIS Su adiós se podría unir próximamente al de Rafa Nadal, que podría estar jugando su último año, pero la hispano-venezolana no cree que el tenis español quede tan 'huérfano'. "Creo que ahora viene una nueva generación y habrá éxitos seguro también. Seguro que haréis (los periodistas) nuevos reportajes buenísimos de los siguientes", remarcó. "Bueno, no está mal, están jugadoras ahí, están afincadas en el 'Top 100'. Está claro que hemos vivido mejores momentos, pero creo que tenemos a muchas jugadoras que volverán a estar allá arriba, pero hay que darles un tiempo para que todo se vuelva a encajar", añadió Muguruza sorbe el tenis femenino nacional, sufriendo también los problemas físicos de Paula Badosa. Finalmente, Garbiñe Muguruza no descarta seguir vinculada al tenis, aunque todavía no lo sabe "exactamente porque es muy reciente". "Pero de alguna manera quiero estar involucrada tanto en televisión, medios de comunicación, apoyar a los niños, seguir haciendo eventos con Laureus, benéficos, cosas así. Quizá no tanto de entrenadora porque es una vida muy difícil también, pero me veréis, estaré presente", sentenció.