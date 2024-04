Evidencia de barras estelares en el universo distante

Observaciones con el telescopio espacial James Webb han revelado evidencia de la formación de barras estelares en galaxias cuando el universo apenas contaba unos pocos miles de millones de años. Las barras son franjas alargadas de estrellas que se encuentran en galaxias de disco o espirales como nuestra Vía Láctea. A medida que las barras se desarrollan, regulan la formación de estrellas dentro de una galaxia, empujando gas hacia la región central de la galaxia, y su presencia les dice a los científicos que las galaxias han entrado en una fase madura y asentada. Estudios anteriores realizados con el telescopio espacial Hubble habían podido detectar galaxias con formación de barras hace hasta ocho o nueve mil millones de años. Pero la mayor sensibilidad y rango de longitud de onda que ofrece el JWST significa que los investigadores han podido ver el fenómeno ocurriendo incluso más atrás en el tiempo. Esto significa que los científicos podrían tener que repensar sus teorías sobre la evolución de las galaxias en las primeras etapas de la formación del Universo. La última investigación se publica en la revista 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'. La autora principal Zoe Le Conte, investigadora de doctorado en el Centro de Astronomía Extragaláctica del Departamento de Física de la Universidad de Durham , explica: "Las galaxias en el Universo temprano están madurando mucho más rápido de lo que pensábamos.Esto es una verdadera sorpresa porque se esperaría que el Universo en esa etapa fuera muy turbulento con muchas colisiones entre galaxias y una gran cantidad de gas que aún no se ha transformado en estrellas". "Sin embargo, gracias al Telescopio Espacial James Webb estamos viendo muchas de estas barras mucho antes en la vida del Universo, lo que significa que las galaxias se encontraban en una etapa más estable de su evolución de lo que se pensaba anteriormente. Esto significa que tendremos que ajustar nuestras opiniones sobre la evolución temprana de las galaxias", añade. Los investigadores utilizaron el JWST para buscar la formación de barras en las galaxias, tal como se habrían visto hace entre ocho y 11,5 mil millones de años. El Universo mismo tiene 13.700 millones de años. De 368 galaxias de disco observadas, los investigadores vieron que casi el 20 por ciento tenía barras, el doble de las observadas por el Hubble. El coautor doctor Dimitri Gadotti, del Centro de Astronomía Extragaláctica del Departamento de Física de la Universidad de Durham, añade: "Encontramos que en el Universo temprano había muchas más barras presentes que las encontradas anteriormente en los estudios del Hubble, lo que implica que la evolución de las galaxias impulsada por barras lleva sucediendo desde hace mucho más tiempo de lo que se pensaba". "El hecho de que haya muchos más bares es muy emocionante. Ahora es necesario examinar las simulaciones del Universo para ver si obtenemos los mismos resultados que las observaciones que hemos hecho con James Webb. Tenemos que pensar más allá de lo que creíamos saber", agrega en un comunicado. A medida que los investigadores retrocedieron en el tiempo, pudieron ver cada vez menos galaxias con formación de barras. Los investigadores comentan que esto podría deberse a que las galaxias en una etapa incluso anterior del Universo podrían no estar tan bien formadas. Actualmente tampoco hay forma de ver barras de estrellas más cortas, que son menos fáciles de detectar, incluso con la mayor potencia telescópica que ofrece el JWST. Los investigadores avanzan que ahora quieren investigar aún más galaxias en el Universo temprano para ver si también se formaron barras. Esperan eventualmente mirar más atrás en el tiempo (12.200 millones de años) para observar el crecimiento de las barras a lo largo del tiempo y cuáles son los mecanismos detrás de este crecimiento.