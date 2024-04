Erdogan pide a Alemania que levante las restricciones a la industria militar turca

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido este miércoles a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, que las autoridades deberían eliminar cuando antes las restricciones impuestas a la industria turca en materia de Defensa después de que Berlín decidiera reducir drásticamente las exportaciones de material militar a Turquía tras el lanzamiento de varias operaciones antiterroristas contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Siria. En una rueda de prensa junto a Steinmeier en Ankara, donde ambos se han reunido, Erdogan ha recalcado que Alemania ha bloqueado en el pasado la adquisición por parte de Turquía de aviones de combate Eurofighter. "Deberíamos centrarnos en proyectos de producción conjunta de cara al futuro", ha especificado. Asimismo, ha expresado su preocupación por las actividades de grupos terroristas en Europa y ha instado a las autoridades alemanas a "hacer más" en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra miembros destacados del movimiento Hizmet del influyente clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara acusa de haber orquestado el intento de golpe de Estado de 2016. Además, ha condenado las "atrocidades" cometidas por Israel en la Franja de Gaza y ha criticado la postura de Occidente. "Nuestros amigos alemanes deben darse cuenta de la trágica situación" que se vive en el enclave palestino, ha indicado antes de afirmar que "todo Occidente apoya a Israel". En este sentido, ha recalcado que Turquía "ya no tiene relaciones comerciales intensivas con Israel", un capítulo que considera "cerrado" después de que así lo anunciara a principios de abril el Ministerio de Comercio de Turquía, que anunció restricciones a la exportación a Israel de medio centenar de productos en respuesta a la ofensiva contra Gaza. Erdogan ha sostenido que Turquía seguirá "intensificando los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza y garantizar que la ayuda humanitaria llegue sin interrupciones al pueblo palestino", al tiempo que ha destacado que las autoridades se encuentran inmersas en conversaciones para lograr la puesta en libertad de los rehenes secuestrados por Hamás durante los ataques del 7 de octubre. Por su parte, Steinmeier ha manifestado que las relaciones entre Turquía y Alemania tienen una "larga historia" y ha destacado la presencia de unos tres millones de turcos que residen en el país europeo. Además, ha afirmado que ambos países atraviesan un "momento económico difícil" y necesitan, por ende, reforzar sus lazos. No obstante, ha señalado que ambos países son "indispensables" en uno para el otro. Steinmeier llegó el lunes a Turquía para reunirse con altos cargos del Gobierno en la que es su primera visita al país desde que asumió el cargo en 2017. No obstante, Alemania no ha escondido sus críticas a la postura turca sobre la guerra en Gaza y Hamás, al que Erdogan considera un "movimiento de liberación".