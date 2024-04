El piloto Carlos Sainz recibe con "mucha ilusión" la Medalla al Mérito Deportivo Ciudad de Zaragoza

El piloto Carlos Sainz ha recibido con "mucha ilusión" la Medalla del Mérito Deportivo Ciudad de Zaragoza 2023 de manos de la alcaldesa, Natalia Chueca, en la Gala del Deporte celebrada este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital aragonesa. Así lo ha expresado Sainz en el Arco de Banderas del Ayuntamiento antes de comenzar la gala. "Muchas gracias a la alcaldesa, muchas gracias al Consistorio y muchas a todos los zaragozanos por este premio, me hace mucha ilusión y más cuando uno es veterano pues le das como más valor", ha manifestado el piloto premiado. Sainz ha asistido "encantado" a Zaragoza a recoger el premio, dentro de una agenda extensa. "Llegué de China el lunes y con el 'jet lag' ha sido duro, pero estoy haciendo todo el esfuerzo que puedo por recibir y no solo recibir sino venir en persona a recibir pues los premios que en definitiva son un homenaje", ha asegurado. A su juicio, este galardón es un pequeño homenaje que un grupo de personas que han decidido que lo merece. "Por lo tanto creo que es importante corresponder", ha puntualizado Sainz. En este sentido, ha añadido que Zaragoza, "aunque no lo sepa mucha gente", le ayuda "mucho" para hacer las pruebas de preparación para el Dakar. "Desde el 2015 llevo viniendo al campo militar de San Gregorio, al cual le agradezco enormemente, para prepararme", ha aseverado. Asimismo, ha deseado "todo lo mejor" al Ayuntamiento de Zaragoza para que siga "empujando el deporte que es importante y bueno" para las personas. LOS VALORES DE CARLOS SAINZ La alcaldesa de Zaragoza, por su parte, ha resaltado que a Sainz "lo conocemos y lo admiramos todo" debido a "una larguísima" trayectoria deportiva con valores tan importantes como la perseverancia y el trabajo en equipo. "Vemos que además ante la adversidad siempre sales adelante y siempre te creces --en referencia al piloto-- que son valores muy valorados en Zaragoza", ha remarcado Chueca. De esta manera, ha apuntado que el Ayuntamiento quiere que los valores de Sainz se contagien en toda la sociedad. "Para nosotros es un lujo tenerte esta tarde y sé que has hecho un gran esfuerzo porque tienes una agenda muy apretada", ha concluido Chueca.