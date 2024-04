El Gobierno propone a las CCAA repartir 400 menores migrantes solos, sin haberse ejecutado el traslado de los anteriores

El Gobierno ha propuesto este miércoles a las comunidades autónomas el reparto de 400 menores migrantes no acompañados (unos 300 de Canarias y otros 100 de Ceuta) a la Península, sin haber ejecutado aún los traslados de los anteriores 396 que acordaron el pasado mes de octubre. El pasado mes de octubre el Gobierno canario denunció que no se había producido ningún traslado del contingente pactado en octubre entre el Gobierno y las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial, cuando Ione Belarra todavía era la ministra de Derechos Sociales. Así, señaló que de los 347 menores que se acordó trasladar desde Canarias -junto con varios más desde Ceuta- no se había ejecutado ningún traslado y seguían llegando. Ahora, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha augurado "consenso" en el traslado de este nuevo grupo, en declaraciones tras la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, un órgano de carácter técnico previo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde los consejeros del ramo deberán debatir y aprobar o no esta propuesta. Fuentes de Juventud e Infancia aclaran a Europa Press que se trata de un grupo distinto al acordado en octubre. La Conferencia Sectorial donde debería aprobarse esta propuesta se celebrará en la primera quincena de mayo, según ha avanzado Pérez. "Ahora vamos a hacer un diálogo para afinar esas cuestiones que nos han planteado, pero nosotros entendemos que va a haber cierto consenso, obviamente hasta que se apruebe en la Conferencia Sectorial queremos ser prudentes", ha apuntado. NO RECIBIRÁN MÁS DE 50 MENORES Según ha indicado Pérez, está previsto que las CC.AA no reciban más de 50 menores migrantes solos en el reparto. "Ninguna comunidad autónoma creo que va a recibir más de 50 menores. Estamos hablando de números que entendemos que entran dentro de lo asumible por los sistemas de protección de menores de las comunidades", ha asegurado. En cuanto al plazo para que estos menores estén repartidos, Pérez ha explicado que van a intentar con las comunidades que el proceso sea lo "suficientemente rápido" para atender "de manera inmediata" a Canarias y a Ceuta, que es donde ha dicho que se encuentran "los cuellos de botella". En todo caso, ha destacado que el objetivo es que los traslados estén completados "a final de año". Respecto a los criterios que han seguido para llevar a cabo el reparto, ha precisado que establecen un criterio de población, de la tasa de paro, con niveles también económicos y la dispersión territorial. Finalmente, Pérez ha asegurado que, a su juicio, "hay una voluntad interesante" y que todas las comunidades autónomas "son conscientes de que por encima del color político de los partidos que gobiernan en cada comunidad está el interés de los niños". Pérez también ha señalado que los representantes de las CC.AA han preguntado en la reunión por los parámetros en los que se está moviendo la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero que se han circunscrito a lo que está ahora mismo "encima de la mesa". "Es legítimo y entendemos que las comunidades quieran saberlo, pero desde luego nosotros nos hemos circunscrito a lo que es ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa, que es este traslado a través de una partida en los presupuestos generales del año 23, prorrogados en el 24", ha afirmado para añadir que es una propuesta "aún muy incipiente, que tiene un trámite".