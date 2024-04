El Gobierno palestino aplaude la decisión de Jamaica de reconocer el Estado de Palestina

El Gobierno palestino ha aplaudido este miércoles la decisión de Jamaica de reconocer el Estado de Palestina y ha reiterado su llamamiento a "todos los países" que aún no han dado este paso para que formalicen este reconocimiento "lo antes posible". El Ministerio de Exteriores palestino ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "aplaude la decisión de Jamaica de reconocer al Estado de Palestina" y ha ensalzado que abogue por al aplicación de la solución de dos Estados "para respetar el derecho del pueblo palestino a vivir con libertad y dignidad". Así, ha ensalzado las declaraciones formuladas por la ministra de Exteriores jamaicana, Kamina Johnson Smith, durante su anuncio y ha destacado que "esta posición de principios confirma la necesidad de que los países se unan y den pasos para restablecer la credibilidad de un sistema internacional basado en normas". "No hay igualdad entre todos", ha lamentado, al tiempo que ha reiterado que "todos los países que no hayan reconocido hasta ahora el Estado de Palestina deben dar este paso lo antes posible". Smith había indicado en un comunicado publicado horas antes por su cartera que el paso de Kingston es parte de su apoyo a la solución de dos Estados, que ha descrito como "la única opción viable" para resolver el conflicto, que sufrió un repunte el 7 de octubre a raíz de los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y la posterior ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. De esta forma, Jamaica se convierte en el 140 Estado miembro de la ONU en reconocer al Estado de Palestina, apenas cinco días después de que Barbados hiciera lo propio. Previamente, el último país en reconocer a Palestina como un Estado fue San Cristóbal y Nieves, en julio de 2019.