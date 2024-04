El expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, primer doctor 'honoris causa' de Campus Iberus

El Consejo del Consorcio Campus Iberus, Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro integrado por las universidades de Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja, ha acordado el nombramiento del expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz en 2016, Juan Manuel Santos, como doctor 'honoris causa'. Con este nombramiento reconocen tanto el "prestigio excepcional" y los "méritos destacados" de Santos, como su vinculación con Campus Iberus y los valores que representa, ha informado la Universidad de Zaragoza. La concesión de este doctorado representa un "hito histórico" al ser la primera ocasión en que diversas instituciones académicas, en este caso la Universidad de Zaragoza, la Universitat de Lleida, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de La Rioja, coordinan sus esfuerzos y normas protocolarias para hacer entrega de este galardón honorífico. El nombramiento del expresidente colombiano como doctor 'honoris causa' reconoce los valores de paz, liderazgo y cooperación internacional, pilares fundamentales sobre los cuales se erige la identidad del Consorcio Campus Iberus, que con esta concesión se suma a las realizadas por otras prestigiosas instituciones académicas como La Sorbonne (Francia) y The London School of Economics (Reino Unido). Juan Manuel Santos (Bogotá, 1951), titulado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Kansas (EE.UU) y con estudios de posgrado en la Escuela de Economía de Londres y la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, es una de las figuras políticas más destacadas del escenario internacional con múltiples reconocimientos a las medidas impulsadas durante su trayectoria pública, entre las que destaca su contribución al fin del conflicto en Colombia. Presidente de este país sudamericano entre 2010 y 2018, periodo en el que mejoraron significativamente los indicadores sociales y económicos del país, los esfuerzos de Santos para suscribir un acuerdo de paz con las FARC le valieron la concesión del Premio Nobel de la Paz "por sus esfuerzos resolutos y valientes para poner fin a la guerra civil del país de más de 50 años de duración". "La contribución de Juan Manuel Santos al fin del conflicto en Colombia y a la lucha contra la pobreza y la desigualdad han supuesto un espaldarazo al desarrollo social y territorial del país, un trabajo alineado con los objetivos estratégicos del Consorcio Campus Iberus y que representa una prueba de la fortaleza de la agregación", ha señalado la institución académica. "El desarrollo social y territorial enmarca gran parte de los esfuerzos académicos y de investigación de Campus Iberus, no solo en las comunidades a las que pertenecen las cuatro universidades sino mucho más allá de sus fronteras, como lo prueba el hecho de tener una sede permanente en Bogotá", ha añadido. PARALELISMOS ENTRE SANTOS Y CAMPUS IBERUS En esa misma línea, la labor de Juan Manuel Santos como fundador de la Alianza del Pacífico resalta por su notable paralelismo con los objetivos del Consorcio Campus Iberus. La Alianza, que surgió como un proyecto de colaboración económica y desarrollo entre Chile, Colombia, México y Perú, ha evolucionado hasta convertirse en un pilar central para la integración regional y el progreso compartido, trascendiendo las barreras geográficas para el beneficio colectivo de sus ciudadanos. Este esfuerzo por superar las limitaciones territoriales y fomentar el bienestar común tiene reflejo en la visión del Consorcio Campus Iberus. La unión de las cuatro universidades refleja una ambición similar: "trabajar conjuntamente más allá de los límites institucionales para alcanzar una meta común de excelencia académica y aporte social". El expresidente colombiano fue también el gran impulsor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), metas que han sido asumidas por el Consorcio Campus Iberus y que son el centro de trabajo de sus grupos de acción donde se buscan soluciones a los retos tecnológicos, científicos y socioeconómicos que plantean la salud global, el cambio climático, la igualdad de género, las energías no contaminantes, las ciudades sostenibles o la biodiversidad y la actividad agraria con un impacto muy significativo en la sociedad rural. Además, las distinciones por sus "audaces" políticas ambientales para proteger la biodiversidad de su país y combatir el cambio climático, por su compromiso contra la pobreza y la desigualdad, y los reconocimientos del Foro Económico Mundial como Joven Líder Global y el Premio al Estadista Global y su participación en el programa de Líderes Públicos Globales de la Escuela Kennedy de Harvard son testimonio de los valores que Santos encarna, según Campus Iberus.