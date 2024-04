El Barça dosifica y remonta al Levante Las Planas antes de jugársela con el Chelsea

El Barça cumplió este miércoles con su partido de la jornada 24 de Liga F al superar (2-4) al Levante Las Planas, donde rotó a su equipo titular pensando de antemano en el próximo encuentro este sábado contra el Chelsea en busca de la final de Champions. El conjunto azulgrana tuvo una primera mitad muy movida en el Camp Municipal Les Planes, cuando se vio por debajo en el marcador por primera vez en Liga y, además, por partida doble (1-2). Allegra Poljak y Irina Uribe hicieron saltar la sorpresa en el derbi pero, a pesar de la rotación, el Barça no falló. Sí formó en el once una Alexia Putellas que hizo de referente en el centro del campo junto a una Clàudia Pina que marcó dos goles y participó en el tercero. Las de Jonatan Giráldez culminaron su remontada con Marta Torrejón y Bruna Vilamala antes del descanso. El segundo tiempo ya no tuvo ese frenesí de goles y el Barça controló el balón sin puntería para agrandar su renta. El conjunto culé suma así 70 puntos por los 58 del Real Madrid, segundo, a falta de seis jornadas para el final de una Liga que están ya cerca de celebrar en la Ciuda Condal por quinto año consecutivo. Antes, las de Giráldez tratarán de seguir en liza en la Champions en busca de otra final, para lo cual tendrán que remontar la semifinal el sábado en Londres tras el 0-1 que sacó el Chelsea del Estadi Olímpic Lluís Companys el pasado sábado.