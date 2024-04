Apple recorta la producción de Vision Pro por las ventas bajas del dispositivo, según Ming-Chi Kuo

Apple ha reducido la producción de las gafas de realidad mixta (RM) Vision Pro tras un descenso "drástico" en la demanda del dispositivo, según ha adelantado recientemente el analista Ming-Chi Kuo. La compañía lanzó este dispositivo en Estados Unidos en febrero de este año, que da acceso a más de un millón de aplicaciones procedentes de iOS e iPadOS por un precio que parte de los 3.499 dólares (alrededor de 3.275 euros al cambio actual). La demanda del producto no ha sido la esperada por Apple, ya que planeaba distribuir entre 700.000 y 800.000 unidades por un "consenso de mercado", lo que ha hecho que haya decidido recortar su producción hasta las 400.000 y 450.000 unidades. Kuo ha comentado que la compañía habría tomado esta decisión antes de lanzar el dispositivo fuera de Estados Unidos, "lo que significa que la demanda en el mercado estadounidense ha caído drásticamente más allá de las expectactivas". Por ese motivo, el fabricante de iPhone habría rediseñado su hoja de ruta y adoptado "una visión conservadora" en la demanda del dispositivo por parte de los usuarios de fuera su país de origen. El analista también ha planteado la posibilidad de que no haya un nuevo modelo de Vision Pro en 2025, a pesar de que se esperaba la siguiente versión del visor en el cuarto trimestre del próximo año. Además, ha matizado que Apple ahora espera que los envíos del visor disminuyan interanualmente en 2025. Finalmente, ha dicho que cree que actualmente Apple necesita abordar una serie de cuestiones para impulsar las ventas del visor, como la falta de aplicaciones clave, su precio o la comodidad, sin sacrificar el diseño transparente que actualmente presentan. UNA CARRERA IRREGULAR Desde su lanzamiento, las Vision Pro han sido objeto de controversia por diferentes motivos. Primero, varios usuarios las devolvieron alegando problemas oculares durante su uso y factores relacionados con el diseño que provocaban fuertes dolores de cabeza y mareos. Después se supo que aquellos que habían olvidado el código de desbloqueo del dispositivo debían ir a una tienda oficial de la marca para restablecerlo o bien optar por el servicio de reparación AppleCare. Aunque este procedimiento se cambió con el lanzamiento de una nueva versión del sistema operativo en el que se basan las gafas, visionOS. Poco después algunas unidades del visor comenzaron a mostrar grietas en el centro de la pantalla, que la recorrían de arriba abajo por una causa no identificada, lo que se conoció en redes sociales como '#Crackgate'. A pesar de estos problemas, la compañía ha seguido trabajando en nuevas características para sus gafas, como la introducción de la tecnología Spacial Persona para las videollamadas, que genera una sensación de interacción más realista y cercana. Además, ha planteado la compatibilidad de este producto con un lápiz óptico, que ya se habría comenzado a probar a nivel interno y que se emplearía en aplicaciones de dibujo, como Freeform y Pixelmator.