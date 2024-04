(AM.)Sánchez presume del voto vasco al bloque de investidura y Feijóo ve al presidente "indisociable" al independentismo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo de ser "indisociable" al independentismo y convertir al PSOE en un "partido menguante", mostrándose convencido de que "acabará entregando el gobierno a los independentistas" en Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo. Por su parte, Pedro Sánchez ha presumido del apoyo de los vascos al bloque de investidura en las elecciones del domingo, espetando a la bancada del Grupo Popular que les ganaron "nueve a uno". "Nueve de cada diez votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura, a este Gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. Nueve de cada diez. Ése es el resultado de la política de confrontación, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos nueve a uno", ha espetado Sánchez a Feijóo. Los resultados de las elecciones vascas del domingo ha centrado el grueso del duelo parlamentario entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso. El PNV, con 27 escaños, fue el ganador de esos comicios y volverá a gobernar con los socialistas, que subieron dos, hasta los 12 diputados. Sin embargo, una de las principales novedades fue el ascenso de Bildu, que pasó de 21 a 27 actas, mientras que los 'populares', por su parte, lograron siete escaños, uno más que los que obtuvo la coalición PP+Cs en las vascas de 2020. FEIJÓO DICE QUE BILDU HA SUBIDO "GRACIAS" A SÁNCHEZ Feijóo ha arrancado su pregunta a Sánchez felicitando al PNV por su victoria en esas elecciones y ha asegurado que, aunque "en la España Sanchista no se felicita al que gana", al PP le parece que "es un mínimo principio democrático". A renglón seguido, ha felicitado también a Sánchez por el "gran resultado" de Bildu porque, según ha dicho, es "gracias" a él. "Siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole a la alcaldía de Pamplona, y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los seis votos de Bildu", le ha dicho. El presidente del PP ha preguntado después si lo que dijo el PSOE en campaña sobre Bildu --tras negarse el candidato de la coalición abertazale a calificar a ETA de banda terrorista-- "solo era una mentira más de las suyas" o "van a romper los pactos con Bildu". SÁNCHEZ ACUSA AL PP DE POLÍTICA DE "CONFRONTACIÓN" Y "BULOS" En su turno, el presidente del Gobierno ha presumido de escuchar a los vascos y vascas y, como prueba de ello, ha citado los resultados electorales del domingo. "Les ganamos nueve a uno", ha recalcado a Feijóo, para señalar que los datos del PP son fruto de "la política de confrontación, de desinformación y de bulos" que está practicando. Ante esa respuesta, Feijóo ha echado en cara a Sánchez con ironía que "se acoja a su derecho de no declarar" y no se pronuncie sobre la subida de Bildu cuando "un presidente normal, de cualquier país europeo, hoy vendría muy preocupado" por lo que ha ocurrido en las elecciones vascas. "España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Exactamente ¿qué celebra? ¿que ha convertido partido era un partido menguante, subalterno del independentismo?", le ha preguntado, para añadir que en Galicia el PSOE "le hizo la campaña al BNG" y en Euskadi ahora se la ha hecho a Bildu. FEIJÓO CREE QUE DARÁ EL GOBIERNO AL INDEPENDENTISMO EN CATALUÑA Dicho esto, se ha mostrado convencido de que en Cataluña, "pase lo que pase, acabará entregando el gobierno a los independentistas". "Usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE, indisociable", ha dicho a Sánchez, para asegurar los españoles, que le "pagan" la "silla" como presidente del Gobierno, "no merece una respuesta" como la que ha dado en el Congreso. Asimismo, Feijóo ha acusado a Sánchez de tener a los ciudadanos "asfixiados a impuestos, con una deuda pública insostenible, sin médicos suficientes y sin viviendas suficientes". "Deje ya de gastar el dinero de los españoles en sus compromisos con los independentistas", ha demandado. Según el líder del PP, donde ha gobernado su partido "los independentistas no mandaban nada" pero donde gobierna el PSOE de Sánchez "los independentistas tienen la última palabra". "14 CCAA el Partido Popular, cuatro el PSOE. Se ve una cosa: territorialmente hablando el irrelevante es usted", ha espetado a Sánchez. SÁNCHEZ: "ESTE GOBIERNO ESCUCHA A LOS QUE USTEDES NO ESCUCHAN" En su réplica, Sánchez ha presumido de nuevo de que "nueve de cada diez votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron" su investidura y las políticas del Gobierno, mientras que "uno de cada díaz" votaron al PP "y a la ultraderecha" en el País Vasco. "Este Gobierno escucha a los que ustedes no escuchan", ha afirmado, para sacar pecho de su gestión. Así, ha dicho que han "revalorizo" las pensiones pese al "voto en contra" del PP; subido el SMI; aprobado una reforma laboral; y no "banalizan la violencia de género" como, a su juicio, pasa en los gobiernos de PP y Vox. "Esa es la aportación que usted ha traído a la política nacional. Los gobiernos con la ultraderecha en las distintas comunidades. Nosotros gobernamos para la mayoría porque escuchamos a la mayoría. A diferencia de ustedes, que solamente escuchan a la ultraderecha y a aquellos intereses minoritarios a los cuales ustedes defienden", ha recalcado Sánchez a Feijóo.