VÍDEO: Jude Bellingham: "Han sido días de locura, espero poder tener más recuerdos en el Real Madrid"

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, confesó estar "agotado" tras vivir unos "días de locura" con la tensa vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City y el Clásico ante el FC Barcelona. "Ha sido una semana de locos, estoy agotado. Han sido días de locura, espero poder seguir teniendo más recuerdos en el Real Madrid", expresó Bellingham ante los medios tras recibir el Premio Laureus al 'Deportista Revelación' del año 2023. El internacional, autor este domingo del gol que dio la victoria a su equipo y prácticamente el título de LaLiga EA Sports en el Clásico ante el FC Barcelona, espera "ganar más trofeos, con el Real Madrid y con Inglaterra", pero recordó que "hace falta mucho trabajo y sacrificio". Sobre su presencia en la gala de los Laureus celebrada en Madrid, consideró "un honor estar delante de tantos deportistas increíbles y de gente inspiradora". "Me ha hecho mucha ilusión recibir este premio, fue un año fantástico", indicó Bellingham. El centrocampista madridista no olvidó que los deportistas tienen "responsabilidades con las siguientes generaciones". "Esto es algo que me intento tomar en serio, quiero ayudar a las personas y hacerlo desde donde estoy porque otras personas me han a mí esa oportunidad", confesó. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/864260/1/jude-bellingham-sido-dias-locura TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06