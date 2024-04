Un grupo de supuestos yihadistas secuestra a más de un centenar de personas en Malí

Al menos 110 personas han sido secuestradas en Malí por supuestos miembros del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la rama de Al Qaeda en el país, en una acción ocurrida la semana pasada, según ha relatado este lunes el familiar de uno de los capturados a la emisora Radio France International (RFI). El grupo de civiles fue raptado el pasado 16 de abril mientras se encontraban viajando en autobús entre los municipios de Bandiagara y de Bankass, una zona en el centro del país y que cuenta con una gran presencia del JNIM, que no ha reclamado oficialmente el secuestro, si bien no es la primera vez que realiza una acción de este tipo. "Ya no sabemos qué hacer. Lo hemos intentado todo. Hemos intentado negociar, hemos explicado la situación a las autoridades, pero hasta ahora ninguna respuesta por su parte. Ni siquiera podemos contar a nuestros familiares secuestrados. Son demasiados. Estamos verdaderamente desconsolados", ha declarado a RFI uno de los familiares en condición de anonimato por cuestiones de seguridad. En ese sentido, ha insistido en que las autoridades han ignorado las peticiones, manifestaciones e incluso barricadas levantadas por numerosas personas, algo que acabó "siendo inútil", y ha asegurado que ya "soportan demasiado sufrimiento". "Somos gente pobre que tomamos esta carretera para trabajar y alimentar a nuestras familias. Ahora, dada la situación actual, ya ni siquiera tenemos esta posibilidad", ha añadido. Malí y el resto de los países del Sahel han experimentado un recrudecimiento de la violencia, tanto yihadista de manos de las ramas de Al Qaeda y a Estado Islámico, como de tipo intercomunitario, en medio de las denuncias sobre abusos por parte del Ejército y los mercenarios desplegados por el Grupo Wagner en apoyo a Bamako para hacer frente a la inseguridad.