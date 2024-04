Un campamento con unas 500 tiendas y otro bajo construcción en Jan Yunis

Jerusalén/Rafah, 23 abr (EFE).- Un campamento con medio millar de tiendas de lona blanca ya ha sido erigido en Jan Yunis, sur de Gaza, y un segundo se encuentra en construcción; en un movimiento que algunos gazatíes creen podría estar relacionado con la anunciada invasión terrestre de Rafah.

El campamento ha sido levantado al oeste de Jan Yunis, "cerca de un cementerio", confirmó a EFE una fuente palestina, mientras que un recinto similar está siendo construido de forma aledaña.

El Ejército israelí no respondió ni indicó la finalidad de estos campamentos, que EFE tampoco pudo confirmar con fuentes oficiales.

Según la fuente consultada, el campamento estaría destinado a refugiar a personas desplazadas que se aglutinan en el Hospital Europeo de esta ciudad sureña; devastada por los ataques israelíes durante una ofensiva que duró más de cuatro meses y arrasó barrios e instalaciones médicas.

Pero los gazatíes creen que si más tiendas son levantadas una vez se produzca el traslado de la población desplazada, sí que podría tratarse de preparativos para una evacuación forzosa de Rafah, donde se refugian más de un millón de personas y, según Israel, quedan cuatro batallones de Hamás.

Tras seis meses y medio de guerra, la Franja de Gaza, con una población de unos 2,3 millones de personas repartidas en tan solo 365 km2, ha sufrido una destrucción sin precedentes. El último reducto donde las tropas israelíes no han entrado por tierra es Rafah, que sin embargo sufre cada día letales bombardeos también contra viviendas civiles.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste desde hace dos meses con invadir Rafah, pese al rechazo de la comunidad internacional, alegando que de no hacerlo no logrará la "victoria absoluta" sobre Hamás y que Gaza no dejará de constituir una "amenaza" para Israel.

El pasado 8 de abril el Ministerio de Defensa israelí publicó una licitación para un proveedor de 40.000 tiendas de campaña, según reveló el diario local Times of Israel, con capacidad para unas 500.000 personas.

Ese mismo día, Netanyahu anunció tener "una fecha" prevista para la invasión terrestre, la cual de momento no ha revelado y sobre la que EE.UU. dijo no tener conocimiento.