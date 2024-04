Ucrania no reparará la torre de telecomunicaciones de Járkov hasta que acabe la guerra: "Ahora no es apropiado"

Las autoridades de Ucrania han señalado que no tienen previsto reparar la torre de telecomunicación de Járkov, derribada en la víspera por un supuesto ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia, hasta después de que acabe la guerra pues llevar a cabo estos trabajos ahora "no es apropiado" debido a la situación en la zona. "Si hablamos de la estructura en sí, probablemente (la repararemos) después de la guerra, porque la altura era de casi 250 metros. Por esta razón, los trabajos de restauración probablemente no sean apropiados ahora", ha manifestado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, según recoge la agencia de noticias Ukrinform. Sin embargo, Sinegubov ha destacado que las autoridades locales y regionales ya han logrado hacer frente a las consecuencias del derribo de la torre de telecomunicaciones y ya están brindado servicio de radio y televisión a la zona afectada. Las autoridades de Ucrania denunciaron el lunes que las Fuerzas Armadas de Rusia habían atacado una torre de telecomunicaciones en la ciudad de Járkov, una infraestructura de casi 250 metros cuyo derribo provocó cortes en las emisiones de televisión. "Los ocupantes atacaron la infraestructura de televisión en Járkov. Durante la alarma, los empleados estaban en refugios. No ha habido víctimas", ha manifestado entonces el gobernador Sinegubov en un mensaje en su perfil oficial de Facebook. De acuerdo con Sinegubov, Rusia disparó contra la torre con un proyectil Kh-59, un misil de crucero guiado que cuenta con un alcance de hasta 115 kilómetros. El impacto se produjo a unos 140 metros de altura y se registraron daños en las instalaciones técnicas. Testigos presenciales compartieron al rato en redes sociales vídeos en los que se observaba una columna de humo procedente de la gran torre de telecomunicaciones, así como el momento en el que parte de la infraestructura caía al suelo. Esta no es la primera ocasión en que las Rusia fija su objetivo en torres de telecomunicación ucranianas. Desde el estallido de la guerra, a finales de febrero de 2022, varias infraestructuras de este tipo han recibido ataques con el objetivo de cortar comunicaciones. La torre de telecomunicaciones de Járkov, que entró en funcionamiento en 1981, ofrece señal de radio y televisión a la región. Járkov es uno de los principales escenarios de la guerra y en las últimas semanas se han recrudecido los ataques rusos.