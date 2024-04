Pilar Alegría: "El Gobierno actuará con seriedad, con rigor y dentro de la ley con la RFEF"

La ministra de Educación y Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes en el Senado que el Gobierno actuará "con seriedad, con rigor y dentro de la ley" para tratar de "garantizar la estabilidad" de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Tenemos preocupación por la situación actual de la RFEF y, sobre todo, por la situación con la que nos estamos encontrando. Esto lleva a que el Gobierno actúe con seriedad, con rigor, pero también siempre dentro de la ley. Nosotros no abogamos por meter las zarpas, abogamos por actuar siempre con las máximas garantías y dentro de la ley", señaló durante la sesión plenaria de este martes en la Cámara Alta. En este sentido, explicó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) convocó este jueves a su Comisión Directiva para estudiar posibles medidas cautelares contra Pedro Rocha, candidato único a la presidencia de la RFEF. "Le corresponde a ellos tomar esa decisión oportuna el jueves que irá en la dirección de la propia gravedad de los hechos que estamos conociendo y también del expediente incoado por parte del Tribunal Administrativo del Deporte", indicó. "No me cabe ninguna duda de que tomarán una decisión acorde a la legalidad, con todas las garantías, para restablecer la buena imagen del fútbol en nuestro país y, desde luego, una respuesta que va a ir en la dirección de la gravedad de los hechos, respetando lo que el propio Tribunal Administrativo del Deporte ha incoado a través de su expediente", añadió. También afirmó que "desde el primer momento" han establecido "un trabajo coordinado con la FIFA" para que las decisiones que se adopten se puedan hacer "de una manera coordinada". "Además, le hemos trasladado nuestra preocupación y nuestra predisposición para adoptar de manera coordinada cualquier medida que sea necesaria para asegurar el buen funcionamiento del fútbol español y la reputación y el buen nombre también de nuestro país", prosiguió. Alegría recordó que todo está en manos de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y los jueces, y que espera que se llegue ""hasta el fondo" del asunto y se "depuren todas las responsabilidades". "Este Gobierno continúa trabajando y hará todo lo que esté en su mano para que determinadas situaciones desaparezcan del deporte español y que sobre todo la reputación de España no se vea perjudicada. La Comisión Directiva del CSD será la encargada de tomar la decisión oportuna, siempre con arreglo a la ley", apuntó. En otro orden de cosas, insistió en que España tiene por delante "tres eventos fundamentales deportivos para nuestro país: Eurocopa, Juegos Olímpicos y el Mundial del 2030. "Hay conversaciones serias, tanto con Portugal como para Marruecos; la grandeza del fútbol de nuestro país nos va a llevar a poder traer un número importante de partidos en el Mundial 2030. Pero debemos ser cautos porque estamos en proceso de conversación y de negociación con el resto de los países", señaló. "Nos sentimos profundamente orgullosos de los deportistas de nuestro país y sobre todo de los valores que emanan del deporte. Estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones, que hay que volver a recuperar el buen nombre, sobre todo, de las organizaciones que representan al fútbol, que hay que recuperar la estabilidad institucional, en este caso de un organismo tan importante como la RFEF. Y para eso tenemos que estar todos, no solamente el Gobierno de España, sino también la FIFA y la UEFA", finalizó.