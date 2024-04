Paula Badosa: "Dolor cero es imposible, pero ya he ganado si puedo entrar a pista y competir"

La tenista española Paula Badosa reconoció este martes que se encuentra con "buenas sensaciones y con ganas de jugar" en el Mutua Madrid Open, el torneo que fue "un punto de inflexión" en su carrera en 2021, y dejó claro que su lesión crónica en la espalda provoca que sea "imposible tener dolor cero" porque lo que ya ha "ganado" si puede "entrar a pista y competir". "Estoy bien, he entrenado ahora y tengo buenas sensaciones. De cara al miércoles me siento bien y con ganas de jugar", señaló Badosa a los medios en la Caja Mágica, donde le hace "mucha ilusión volver, sobre todo también después de un año difícil" donde ha podido "disfrutar relativamente poco" a causa de los problemas físico. La catalana espera "poder hacerlo" en la capital y tiene claro que va a disfrutar "al máximo sean los partidos que sean", aunque no cree que este torneo pueda ser "un punto de inflexión" como lo fue en 2021. "Creo que al final mi punto de inflexión es un poco como me encuentre físicamente desde ahora a que acabe el año. Ojalá pueda jugar todo lo posible, lo más seguido posible y si tengo continuidad creo que la semana pasada también se vio que el nivel está ahí", apuntó. Badosa advirtió que dijo "la verdad" en el podcast oficial del circuito sobre lo que le comentaron los médicos en Indian Wells y la posibilidad de tener que dejar el tenis. "He estado sufriendo mucho con esta lesión. Es muy complicada, es crónica y difícil. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano, mi equipo también, y estamos trabajando todos los días para sentirme bien", remarcó, "Dolor cero, es muy difícil, pero lo estoy llevando lo mejor posible y al final si me permite poder entrar a la pista y competir, ya he ganado. Si tengo que hacerme los tratamientos que dije ahí en las declaraciones es lo que voy a hacer para seguir alargando mi carrera lo máximo posible", añadió . Y en lo anímico, lo está llevando "lo mejor posible". "Obviamente, cuando entro a una pista y me viene algún dolor, es un palo duro para mí, y al final también estos últimos casi 11 meses he entrado muchas veces a entrenar y es que sólo he durado 20 minutos, y luego otro día 10, y otro 30, entonces mentalmente eran palos muy duros", subrayó. "Luego cuando salía de ahí intentaba desconectar y llevarlo mejor, estaba haciendo un trabajo mental muy grande y tenía también tenía gente a mi alrededor que me ayudaba y apoyaba, pero sí que era duro. Estos once 11 meses han sido muy duros el tener que entrar a una pista y todo el rato sentir molestias, pero, sinceramente, llevo desde la semana antes de Miami con dolores bastante controlados y con eso estoy contenta", añadió. Sin embargo, como lleva tiempo "sin competir" de manera regular si no le sale "una cosa, sale otra" y ahora le toca lidiar "con pequeñas lesiones quizás". "Pero lo estoy intentando controlar lo máximo posible", puntualizó la española. Ahora, intentará brillar en Madrid como hace tres años cuando fue semifinalista y "sí fue un punto de inflexión" en su carrera, "sobre todo mentalmente" porque se vio "capaz de ser una de las mejores del mundo". "Aquí fue donde empezó y siempre guardo un recuerdo muy bonito. Al haber hecho eso siempre cada año que vuelvo es como que quiero más, pero este año lo que tengo que hacer es intentar disfrutar", comentó. "Tengo una conexión muy bonita también con el público, soy una jugadora muy emocional, muy pasional y me encanta sentir esos momentos y también al no haberlo tenido en un año he echado mucho de menos esa adrenalina, esa sensación, así que ojalá pues sea aquí el torneo donde pueda hacer ese cambio", deseó la catalana. Tampoco olvida que el circuito es muy duro y que "el nivel cada vez es más alto físicamente también y supone mucho desgaste", con el añadido de que su generación puede tener "más difícil llevar las cosas por las redes sociales y lo que se comenta". "Al final no es casualidad que mucha gente sufra mentalmente de cualquier cosa que se hace porque se juzga y quizá también eso perjudique un poco al deportista, pero también más que nada es lo intenso que es el circuito", manifestó. Por ello, sabe que "este año va a ser difícil" que tenga objetivos ambiciosos y prefiere mirar "más a largo plazo". "Si mi lesión me lo permite, siempre voy a tener esa ilusión y voy a seguir creyendo en mí. Y el día que no crea en mí va a ser el día que no voy a seguir jugando", avisó la española. Además, en este 2024 tiene la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos de París porque representar a España "es algo diferente" y porque también "se hace en un sitio muy especial" como Roland Garros donde le gusta "mucho jugar" y donde se proclamó campeona junior en 2015. "GARBIÑE ME ENCANTABA, SU ESTILO DE JUEGO ERA MUY MODERNO Y AGRESIVO" Paula Badosa fue preguntada por la retirada de Garbiñe Muguruza, a la que ya dedicó unas cariñosas palabras el pasado sábado cuando la hispano-venezolana realizó su anuncio. "Me acuerdo que cuando yo tenía 16 años, ella ya estaba 'top ten' mundial, era de las mejores, y la he visto ganar los 'Grand Slams' contra las Williams", recordó. "A mí me encantaba también porque marcó como una época, pero también su estilo de juego empezó a ser muy moderno, muy agresivo y era un poco donde me veía reflejada. Luego tuve la suerte DE que estos últimos años hemos compartido muchos entrenos, hemos estado juntas y también hemos creado una relación buena. Me da mucha pena que no siga porque es relativamente joven y porque me hubiese gustado pues quizá compartir más momentos, sobre todo en unos Juegos Olímpicos, pero se merece cualquier decisión que tome y se merece ser feliz", sentenció. En Madrid también jugará Rafa Nadal, probablemente en su año de despedida, y Badosa tiene claro que la Central estará "muy llena" para ver al balear, que cada vez que puede jugar le pone "la 'piel de gallina'". "También me recuerda a cuando era pequeña y ponías la tele los domingos contra Federer cada vez en las finales. Me hace muchísima ilusión verle y me da mucha pena que quizás sea el final de su carrera, pero al menos que lo podamos disfrutar una vez más.