Nieves Álvarez da la última hora sobre el estado de Juan Avellaneda tras alertar sobre una posible recaída en su cáncer

No están siendo momentos fáciles para Juan Avellaneda. El diseñador ha concedido una entrevista para el podcast 'La Mala Reputación' de 'Vanitatis' en el que ha revelado que se está sometiendo a diferentes pruebas médicas a causa de varios bultitos que le han salido en los testículos, puesto que con 27 años -ahora tiene 42- sufrió un cáncer testicular del que afortunadamente se recuperó completamente. Avellaneda ha explicado que llevaba algún tiempo sintiendo dolor en dicha parte del cuerpo no haya tardado en hacerse diferentes chequeos para comprobar que no se trate de una posible recaída en su enfermedad: "Estamos de pruebas médicas. Quedan cosas por hacer pero me han dicho que está todo bien" ha asegurado tranquilizando a sus seguidores. Consciente de la preocupación que existe en torno a su estado, Nieves Álvarez, una de sus mejores amigas, ha dado la última hora del diseñador en el desfile de Pronovias en la Bridal Week de Barcelona. "Juan y yo somos hermanos y está estupendo. Es un luchador y sobre todo es un trabajador incansable, y vamos, he estado hace dos días con él y está muy bien. Es un todoterreno" ha apuntado con una sonrisa, dejando entrever que los resultados de las últimas pruebas a las que se ha sometido han sido positivos. También en uno de sus mejores momentos está la modelo, que acaba de cumplir 50 impresionantes años. Su secreto de belleza, como confiesa, es "sonreír mucho a la vida. Tomarse las cosas con humor, sonreír y nunca perder las ganas de aprender". "La moda es un reflejo de la sociedad en sí y las mujeres reales cumplimos años y no por eso tienes que dejar de sentirte guapa, o de vestirte, o de arreglarte" explica, reivindicando una vez más que su profesión no tiene edad. Feliz con Bill Saad, con el que mantiene una sólida relación desde hace dos años y medio, no hemos dejado pasar la ocasión -y más estando en un desfile de moda nupcial- de preguntarle a Nieves si se plantea pasar de nuevo por el altar: "Yo vengo a disfrutar, a disfrutar de la moda, porque además, no sé si sabéis, pero España somos líderes mundiales en moda nupcial. Así que vengo aquí a aplaudir a nuestra industria y a disfrutar del talento de Pronovias". "Yo estoy felicísima. Se me nota en la mirada porque estoy enamorada" ha reconocido, dejando en el aire si le gustaría casarse con el empresario.