Milei anuncia un superávit del 0,2% durante el primer trimestre de 2024 tras reducir "el tamaño del Estado"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado este lunes un superávit financiero del 0,2 por ciento durante el primer trimestre de 2024, la primer vez que Argentina lo registra desde 2008, tras aplicar una serie de políticas encaminadas a "reducir el tamaño del Estado" y que se trata del "punto de partida" para acabar con la inflación. "En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del 'establishment' argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos (unos 300 millones de euros), logrando de esta manera y luego de más de 20 años superávit financiero de 0,2 por ciento del PIB durante el primer trimestre del año", ha asegurado durante un discurso, aunque un comunicado del Ministerio de Economía ha puntualizado que se ha registrado por primera vez desde 2008. Tras ello, ha destacado que se trata del "punto de partida" para acabar con la inflación y con la "peor crisis de la historia" de Argentina, según recoge el diario argentino 'Clarín'. "En primer lugar, quiero decirles a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino", ha añadido Milei, que ha aseverado que estos datos demuestran que el plan "está funcionando" y que el Gobierno "tenía razón". Asimismo, ha informado de que se ha "reducido el tamaño del Estado" tras cerrar "organismos que se usaban para perseguir a quien piensa distinto", tras eliminar "la pauta a los medios" de comunicación --cabe recordar también el cierre de la agencia de noticias pública Télam-- y tras transferir al sector privado la mayor parte de la obra pública. "No esperen la salida de la mano del gasto público, la era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60 por ciento de la población a la pobreza (...). Los políticos quieren gastar mucho porque son los principales beneficiarios de ese gasto. Con nosotros se ha terminado", ha asegurado Milei. En ese sentido, ha presumido de que "la inflación se está desplomando" tras encadenar tres meses seguidos de tasas menores al anterior mes, aunque la inflación en el mes de marzo fue del 11 por ciento, acumulando una tasa del 51,6 por ciento en el primer trimestre. "A diferencia de lo que muchos afirman, no solo ha sido posible terminar con el déficit fiscal, sino que lo hemos hecho de una manera económicamente sustentable y moralmente deseable, ya que por primera vez en Argentina no pagan justo por pecadores", ha añadido. Por último, ha recordado que estos datos se han logrado gracias al "esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo" ante el "único camino posible" de cara a "un futuro mejor".