Miguel Urdangarín se toma un año sabático tras su grave lesión de rodilla

Miguel Urdangarín, el tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ha tomado una importante decisión sobre su futuro más inmediato tras su reciente operación de rodilla. Residiendo en Ginebra con su madre desde que terminó sus estudios universitarios de Biología Marina en Gran Bretaña el pasado otoño, el sobrino de Felipe VI decidió a principios de 2024 comenzar un curso de instructor de esquí -un deporte que le apasiona y que practica desde que era un niño- en Suiza. Y fue precisamente a mediados de marzo cuando sufrió un aparatoso accidente esquiando que le habría provocado una grave lesión en la rodilla derecha por la que ha tenido que pasar por quirófano hace dos semanas, coincidiendo con la hospitalización de la Reina Sofía en Madrid a causa de una infección en el tracto urinario. Tal y como desvela '¡Hola!' la operación ha salido bien y Miguel está muy animado, pero la rehabilitación se alargará durante un largo periodo y no será hasta aproximadamente dentro de seis meses cuando el nieto del Rey Juan Carlos pueda retomar al 100% la normalidad y el curso de instructor de esquí que tuvo que interrumpir tras su accidente. Un revés que ha hecho que a sus 21 años -el 30 de abril cumplirá 22- el tercer hijo de la infanta Cristina haya decidido tomarse un año sabático para pensar qué quiere hacer en un futuro. Según la citada publicación, cuando termine la rehabilitación será cuando decidirá si hace el posgrado que tenía en mente hasta ahora. Eso sí, no ha dejado sus estudios, puesto que Miguel, que estudió en el Centro Nacional de Oceanografía de la Universidad de Southampton, ha seguido preparándose a distancia y las opciones para continuar con su formación son varias: podría especializarse en investigación o conservación ambiental, en gestión del hábitat o en tecnologías innovadoras sobre soluciones climáticas positivas por poner algunos ejemplos. No es el primero de su familia en tomarse un año sabático, puesto que su hermana Irene Urdangarín -en el punto de mira tras salir a la luz su relación sentimental con Juan Urquijo y Moreno- hizo lo propio tras cumplir la mayoría de edad. Y tras pasar el otoño en el Palacio de La Zarzuela con la Reina Sofía para sacarse el carnet de conducir, desde enero está haciendo un voluntariado en Camboya que se alargará previsiblemente hasta el próximo junio, cuando decidirá qué carrera universitaria quiere estudiar.