La Reina Letizia deslumbra con su estreno en el Premio Cervantes: tweed y flecos, una apuesta segura

La Reina Letizia vuelve al trabajo tras su exitoso y comentadísimo viaje oficial a los Países Bajos, en el que al margen de sus esperadísimos duelos de estilo con otra de las 'royal' más elegantes del planeta, la Reina Máxima -en los que no ha habido una clara vencedora porque ambas han estado a la altura de lo esperado en su reencuentro- si por algo se ha convertido en protagonista fue por el contratiempo que sufrió durante la cena de gala celebrada en su honor en el Palacio Real de Amsterdam, al tener que permanecer sentada durante el tradicional besamanos por el neuroma de Morton que padece en el pie izquierdo desde hace dos años por el uso prolongado y excesivo de tacones altos. Completamente recuperada de esta dolencia que ha ensombrecido su visita a Holanda, la Reina ha reaparecido junto al Rey Felipe VI este martes 23 de abril para entregar el Premio de Literatura 'Miguel de Cervantes 2023', que en esta edición ha ganado el escritor español Luis Mateo Díez por ser "uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, creador de mundos y territorios imaginarios". Una de las citas favoritas de Doña Letizia -apasionada de la lectura- que ha tenido lugar como cada año en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y en el que la monarca ha estrenado un vestido que dará mucho que hablar y que no dudamos que le veremos más ocasiones. A pesar de las altas temperaturas que ha hecho en Madrid en los últimos días, y de que su Majestad se caracteriza por desafiar al frío con sus elecciones en pleno invierno, en esta ocasión ha sorprendido con un diseño más bien invernal cuyo creador desconocemos por el momento. Y es que en lugar de escoger algún estilismo primaveral como ha hecho en las últimas semanas se ha decantado por este vestido inédito de lana prensada en forma de tweed, de largo midi, cuerpo recto y manga tres cuartos. Un modelo a primera vista sobrio que, si nos fijamos bien, está repleto de detalles que lo hacen único. En primer lugar porque parece un dos piezas pero en realidad es un vestido, y aunque de lejos podríamos pensar que es gris, lo cierto es que está confeccionado por hilos multicolores en perfecta armonia. Además, está rematado en un original desflecado que resta seriedad al look. No tenía nada parecido en su impresionante vestidor, y es una apuesta segura para acertar en cualquier tipo de ocasión. Como complementos, Doña Letizia ha demostrado que no hay neuroma de Morton que pueda con ella y ha lucido unos salones destalonados de tacón sensato en color negro y bolso de asa corta de piel al tono. Su media melena midi con volumen y pendientes largos de oro blanco rematados en una perla, los toques finales a un look ideal con el que ha arrasado en el Premio Cervantes.