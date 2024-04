Kosmos recurrirá el bloqueo judicial de la cuenta de Gerard Piqué y lo considera una medida "desproporcionada"

El grupo empresarial Kosmos ha asegurado este martes que recurrirá el bloqueo de la cuenta bancaria de su presidente, el exfutbolista Gerard Piqué, al considerarlo una medida "desproporcionada" por parte de la jueza de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), debido a la 'mudanza' de la Supercopa de España masculina hasta Arabia Saudí. "En este proceso, ni Kosmos ni Gerard Piqué tienen la condición formal de investigados", han señalado fuentes de Kosmos a Europa Press. "Kosmos procederá a recurrir dicha medida al considerarla desproporcionada, ya que no se dan los requisitos para una medida cautelar de este tipo", han apostillado dichas fuentes en una nota. "Se trata de una medida cautelar dentro del proceso de investigación que se está llevando a cabo en ese juzgado desde 2022, motivado por el contrato del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, en el que Kosmos ejerció de intermediario contratado por SELA (empresa saudí)", han subrayado las fuentes del grupo liderado por Piqué. En este sentido, y "de conformidad con lo establecido en el sumario de la causa", Kosmos ha recalcado que "no hay nada que implique un delito cometido" ni por ellos mismos ni tampoco por el exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española. "El informe de la UCO recogido en el sumario especifica que no se detecta ninguna irregularidad en el análisis de las cuentas de Kosmos, ni tampoco pagos con destino a cuentas tituladas por personas físicas y jurídicas vinculadas a los directivos de la RFEF investigados", ha concluido la nota.