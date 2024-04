Israel tacha de "infundadas" las acusaciones sobre fosas comunes en el Hospital Nasser de Jan Yunis

Las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) han denunciado que las acusaciones vertidas por las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), sobre la existencia de fosas comunes en el Hospital Nasser de Jan Yunis son "completamente infundadas". "Las afirmaciones de que las FDI han enterrado cadáveres palestinos son completamente infundadas", ha aseverado el Ejército israelí en un comunicado en el que comparten por primera vez su versión sobre unos hechos denunciados por las autoridades gazatíes hace ya varios días. El Gobierno de Gaza informó el lunes de la exhumación de más de 280 cuerpos de la fosa común hallada en el recinto del Hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis, ubicada en el sur de la Franja de Gaza, después de cuatro días de trabajo; y acusó a las tropas israelíes de "ocultarlos deliberadamente". De acuerdo con las autoridades castrenses de Israel, durante el periodo en que las FDI estuvieron en el complejo sanitario examinaron los restos mortales de cadáveres enterrados por palestinos "como parte de los esfuerzos para localizar a los rehenes". Según el Ejército de Israel, estas exhumaciones fueron "de manera selectiva" y tan solo se llevaron a cabo cuando se tenía información concreta que apuntaba a que alguno de los rehenes capturados por Hamás a comienzos de octubre pudiera estar enterrado en la zona. "Los exámenes se llevaron a cabo de manera ordenada, manteniendo la dignidad de los fallecidos y de manera respetuosa", han aseverado las Fuerzas de Defensa de Israel, que destacan que todos los cuerpos fueron devueltos a su lugar "de manera ordenada y adecuada", recoge 'The Times of Israel'. Los servicios de rescate palestinos entraron en el Hospital Nasser la semana pasada tras la retirada el pasado 7 de abril de las fuerzas de ataque israelíes del sur del enclave para determinar con exactitud el alcance de la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel. El Ejército israelí esgrimió que estas operaciones tenían como objetivo neutralizar a milicianos palestinos escondidos en el centro médico mientras que responsables médicos denunciaban al mismo tiempo que en realidad de trató de un asalto indiscriminado contra los pacientes y el personal. Las autoridades gazatíes estiman en unos 2.000 los desaparecidos como consecuencia del ataque israelí al centro sanitario. "No se sabe si fueron detenidos o han muerto y sus cuerpos han sido escondidos", según el Gobierno gazatí.