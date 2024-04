Inversionistas huyen de la famosa estrategia de Ray Dalio

(Bloomberg) -- Era una propuesta irresistible. Denos su dinero, decían los ejecutivos de Bridgewater Associates de Ray Dalio y otros fondos de alto riesgo, y nosotros lo canalizaremos hacia una estrategia segura y rentable a largo plazo. Pero ahora, tras cinco años de rendimientos por debajo de lo esperado, muchos de los inversionistas institucionales que invirtieron grandes sumas en fondos de riesgo compartido, como se les conoce, exigen que se les devuelva el dinero.

Inversionistas como las pensiones públicas de Nuevo México, Oregón y Ohio han retirado su dinero, reduciendo el tamaño de los fondos en unos US$70.000 millones desde su máximo hace tres años. Para muchos, las súplicas de las empresas de más tiempo —que es poco probable que la próxima década en los mercados se parezca a la última— suenan vacías.

“Ha sido decepcionante durante mucho tiempo”, dijo Eileen Neill, directora gerente de Verus Investments, asesor de la pensión de los empleados públicos de Nuevo México, de unos US$17.000 millones, que eliminó su asignación de paridad de riesgo en diciembre. “La única vez que la paridad de riesgo tuvo realmente éxito fue en la época de la Gran Crisis Financiera y ese fue realmente su apogeo”.

La mediocre racha de auges y caídas tras la pandemia ha hecho tambalear la confianza en un método de asignación de activos promovido por Dalio, que convirtió a Bridgewater en el mayor fondo de cobertura del mundo. La estrategia se centra en la diversificación entre activos en función de la volatilidad de cada uno, y a menudo utiliza el apalancamiento para optimizar los rendimientos en relación con los riesgos asumidos.

Floreció después de la crisis financiera de 2008, cuando los inversionistas buscaban una forma de protegerse del próximo gran cataclismo. Pero a medida que los inversionistas volvieron a invertir en acciones, se quedaron rezagados en los años alcistas. Luego, cuando los mercados se resquebrajaron en 2022, golpeando a los activos seguros como los bonos de Tesoros de Estados Unidos, se vieron aún más afectados.

En total, los fondos de paridad de riesgo han ido a la zaga de los fondos globales 60/40 cada año desde 2019, según un amplio índice de la industria.

Esto ha llevado a los inversionistas a retirar efectivo, reduciendo la cantidad de tales fondos a unos US$90.000 millones a finales de 2023, desde un máximo de unos US$160.000 millones en 2021, según estimaciones de Verus compiladas a partir de datos de eVestment.

Lanzado por primera vez en 1996 para gestionar los activos fiduciarios de Dalio, se presentó como una forma de utilizar una investigación económica profunda para elaborar la mejor cartera posible, en lugar de intentar anunciar el próximo gran avance.

En lugar de acumular riesgos en busca de grandes rentabilidades, la estrategia suele consistir en diversificar entre una gama más amplia de activos, como materias primas y bonos, y hacer que cada uno de ellos influya por igual en la volatilidad de la cartera. Para mantener los riesgos equilibrados, las exposiciones pueden aumentarse o reducirse en función de las oscilaciones de los precios, lo que convierte a esta estrategia en el chivo expiatorio favorito de Wall Street en caso de liquidación.

Un ambiente difícil

Para los defensores de la estrategia, la decisión de retirarse justo cuando los precios de las acciones alcanzan nuevos récords refleja un error de inversión clásico.

“Realmente es un razonamiento de la década pasada, que yo diría que es más excepcional”, dijo Otto van Hemert, director de estrategias centrales de Man AHL, que gestiona alrededor de US$15.000 millones en paridad de riesgo.

Ese período estuvo marcado por tasas bajas que durante gran parte del tiempo elevaron las acciones y los bonos. La paridad de riesgo generó rendimientos positivos, pero, casi por defecto, no tanto como las carteras simples que invierten más en acciones. Entonces, cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés en 2022, los bonos se desplomaron antes de que la mayoría de los modelos pudieran reaccionar. Muchos fondos vieron cómo la volatilidad se disparaba más allá de sus niveles objetivo o incluso de los máximos registrados durante la última crisis financiera, según la empresa de análisis Markov Processes International.

En una presentación realizada en septiembre ante el Sistema público de jubilación de Indiana, Bridgewater, el mayor gestor de paridad de riesgo, reconoció que su fondo All Weather había caído por debajo de su rentabilidad prevista. Sin embargo, la firma afirmó que sigue siendo una forma superior de asignar efectivo en un horizonte de una década, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo de que las ganancias de las acciones se estanquen.

“Importantes fuerzas seculares que ayudaron a crear la gran corrida bursátil se están desvaneciendo”, según las diapositivas publicadas por Indiana, que ha mantenido su asignación del 20% a la paridad de riesgo.

La iteración más popular de All Weather, que apunta a una volatilidad del 10%, perdió un 22% en 2022, según muestran las diapositivas, detrás de la mayoría de sus pares. Esto parece deberse a que es menos reactivo a las oscilaciones del mercado a corto plazo y a los cambios de correlación, según Michael Markov de Markov Processes.

Bridgewater declinó hacer comentarios.

