España reconoce que aún no se dan las condiciones para levantar las sanciones a Venezuela en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este martes que por el momento no se dan las condiciones para que la UE levante las sanciones a Venezuela al tiempo que ha reiterado que España desea que haya unas elecciones presidenciales en las que puedan concurrir quienes lo deseen. Ante el pleno del Senado, Albares ha reconocido que el Gobierno de Nicolás Maduro no está cumpliendo con lo acordado con la oposición el pasado octubre en Barbados de cara a las elecciones presidenciales respecto a garantías electorales y derechos políticos. "Desde luego, órdenes de detención emitidas a figuras de la oposición y de la sociedad civil, impedimentos para que quien quiera competir libremente y con toda transparencia pueda hacerlo están muy lejos de lo pactado y de lo que a España le gustaría y por lo que nosotros trabajamos", ha sostenido el ministro. Albares ha dicho que España ve "con interés que haya un cronograma electoral" --las elecciones están previstas para el 28 de julio-- como pedía la oposición y "la predisposición por parte del Gobierno a que concurran misiones de observación" de la ONU, la UE o el Centro Carter. "Nosotros somos favorables a ello y en estos momentos tenemos esperanza de que se pueda desplegar y que pueda haber una observación y de que al final se den unas mínimas condiciones democráticas para que puedan tener lugar", ha indicado el ministro. Asimismo, ha expresado el rechazo del Gobierno a que "quien quiera presentarse no pueda hacerlo", en línea con lo manifestado hasta ahora. "Por eso el régimen de sanciones de la Unión Europea, que apoya a España se mantiene en vigor", ha esgrimido, después de que el pasado noviembre defendiera ante sus socios europeos una flexibilización de las sanciones, que los Veintisiete prorrogaron entonces por seis meses en lugar de por un año, como hasta el momento. "Las sanciones no son un fin en sí mismo pero tienen que cambiar las condiciones en el país en el que se aplican y desgraciadamente esas condiciones todavía no se están dando", ha admitido el jefe de la diplomacia. Así las cosas, ha reiterado la disposición de España a ayudar en el proceso, en línea con los "múltiples" contactos que ha dicho que ha mantenido con el Gobierno venezolano y la oposición. "De aquí a las elecciones el Gobierno y yo como ministro voy a seguir muy de cerca el desarrollo del proceso electoral" con vistas a que pueda ser "lo más democrático posible". PREOCUPACIÓN DEL PNV El ministro se ha pronunciado así después de que el senador del PNV Luis Jesús Uribe-Etxebarría haya reconocido la "preocupación" de su partido ante el incumplimiento por parte de Maduro de los puntos del acuerdo de Barbados y haya subrayado que es algo que comparte "buena parte de la comunidad internacional", incluida la UE y países como Brasil, Colombia y Chile. El senador vasco ha criticado la "injusta inhabilitación" de Machado y el "inaceptable impedimento" para que Corina Yoris tomara el relevo como la candidata de la oposición. "A pesar de estas dificultades oposición está mostrando una gran valentía, una gran generosidad y una gran voluntad para que las elecciones presidenciales se celebren en condiciones mínimamente democráticas", ha añadido, celebrando el hecho de que hayan podido presentar otro candidato de consenso, el diplomático Edmundo González, y confiando en que no se encuentre con "obstáculos".