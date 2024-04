El presidente de la Asamblea General de la ONU traslada su "pleno apoyo" a la UNRWA

El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Dennis Francis, ha trasladado este lunes su "pleno apoyo" a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), tras la publicación de la investigación externa sobre su labor que ha descartado los supuestos vínculos terroristas atribuidos a varios de sus trabajadores. "He dejado claro que la Asamblea General, como guardiana del mandato de la UNRWA, tiene la responsabilidad de asegurar el futuro de la UNRWA, tanto política como financieramente", ha manifestado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Francis ha indicado que se ha reunido con el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, y ha destacado que esta agencia "proporciona un salvavidas a millones de refugiados palestinos". "Hemos discutido los esfuerzos en curso y futuros", ha agregado. EEUU REMARCA QUE "ES NECESARIO QUE HAYA REFORMAS" Por otro lado, Estados Unidos se ha negado a "hacer ninguna evaluación" hasta completar la revisión del informe, si bien han "acogido con satisfacción" el hecho de que el secretario general de la ONU, António Guterres, haya aceptado las recomendaciones. "Hace tiempo que dejamos claro que es necesario que haya reformas en la UNRWA", ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa, en la que ha agregado que en su opinión el papel de la agencia "es indispensable para proporcionar y facilitar la entrega de asistencia humanitaria no solo en Gaza sino en toda la región". Miller, al ser preguntado sobre si la Administración de Joe Biden actuó precipitadamente al anunciar la suspensión de la financiación, ha hecho hincapié en que la decisión se tomó cuando la agencia de la ONU dijo que las acusaciones, una vez "investigadas", "eran creíbles". "La propia UNRWA había realizado una investigación inicial y había llegado a la conclusión de que esas acusaciones eran lo suficientemente creíbles como para despedir a todos o a la mayoría de esos empleados. Entonces, no, creo que actuamos apropiadamente teniendo en cuenta los hechos que nos fueron presentados", ha insistido. La investigación, encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna, ha concluido que la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, pero ha descartado que las autoridades israelíes hayan presentado pruebas que acrediten los supuestos vínculos terroristas atribuidos a varios de sus trabajadores. A su vez, resalta 50 recomendaciones sobre ocho áreas "críticas". Estas acusaciones llevaron a 16 países a suspender o congelar los fondos, lo que privó de golpe a la UNRWA de 450 millones de dólares y puso en duda la continuidad de sus operaciones, tanto en la Franja de Gaza como en otras zonas de la región donde también hay refugiados palestinos. Por su parte, Israel ha criticado el texto al considerar que la investigación no ha sido "auténtica" ni "minuciosa" a la hora de investigar los vínculos de sus trabajadores con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Se parece a un intento de evitar el problema y no afrontarlo de frente", ha afirmado el portavoz de Exteriores israelí, Oren Marmorstein.