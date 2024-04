El PMI de la eurozona se acelera a máximos de 11 meses

El crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro se ha acelerado en abril a máximos de los últimos once meses, impulsado por la expansión continuada del sector servicios, según el índice compuesto de gestores de compra (PMI), que ha subido a 51,4 puntos desde los 50,3 del mes anterior, según los datos de S&P Global. En concreto, el PMI del sector servicios se ha acelerado en abril hasta los 52,9 puntos desde los 51,5 del mes anterior, también en máximos de once meses, mientras que en el sector manufacturero la actividad volvió a contraerse, con una lectura de 45,6 puntos, frente a 46,1 en marzo, en mínimos de cuatro meses. En abril, una vez más se señaló un crecimiento especialmente sólido fuera de Francia y Alemania, aunque la 'locomotora europea' también regresó al territorio de crecimiento en abril y Francia se acercó a la estabilización. De su lado, las presiones de los precios aumentaron en la zona euro junto con la mejora de la actividad económica y la contratación, mientras que los costes de los insumos y los precios medios cobrados aumentaron a ritmos más acelerados, reflejando presiones de los precios "obstinadamente elevadas" en el sector servicios. "La economía de la zona euro ha comenzado el segundo trimestre con buen pie (...) Este avance fue impulsado por el sector servicios, cuya actividad comercial ha vuelto a cobrar ímpetu. Tomando en cuenta varios factores que incluyen los índices HCOB PMI, nuestra previsión para el PIB sugiere una expansión de 0,3% en el segundo trimestre", declaró Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank (HCOB), para quien las cifras del PMI probablemente pongan a prueba el deseo del BCE de reducir los tipos de interés en junio. "Aumentos acelerados de los costes, impulsados posiblemente no solo por la subida de los precios del petróleo sino también, lo que es más preocupante, por los costes salariales más elevados, merecen analizarse", advierte el economista tras las mayores subidas de los precios detectadas en el sector servicios en abril.