El hermano de Antonio Tejado, esperanzado con que su salida de prisión esté cerca

70 días después de su entrada en prisión acusado de ser el presunto autor intelectual del violento robo a la casa de su tía María del Monte, la libertad provisional de Antonio Tejado podría estar más cerca. Dos semanas después de que el juez instructor del caso denegase la petición de su abogado de salir de la cárcel ni siquiera bajo fianza de 100.000 euros, Fernando Velo ha presentado un recurso de reforma para intentar que el ex de Chayo Mohedano abandone el centro penitenciario de Sevilla 1 en el que ingresó el pasado 12 de febrero. Argumentando que no hay riesgo de fuga, ni posibilidad de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva, la defensa del sobrino de la folclórica confía en que en esta ocasión el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla conceda la libertad con medidas cautelares hasta la celebración del juicio a Antonio, que ha recibido una semana más la visita de su madre, María José García, su novia Samara, y su hermano Chema Tejado. Mientras la cuñada de María del Monte, cabizbaja y arropada como siempre por su nuera, se ha limitado a asentir con la cabeza cuando le hemos preguntado si continúa confiando en la inocencia de su hijo, Chema ha ejercido de portavoz de la familia una vez más confirmando que están "esperanzados, como siempre" en que su hermano pueda salir pronto de prisión. "Lo mismo de siempre, gracias, pensamos lo mismo, seguimos en nuestra lucha" ha asegurado a su salida de prisión tras dos horas en el interior con Antonio, admitiendo que "desde el minuto uno" consideran que "no hay motivos" para que su hermano esté en la cárcel. Mientras tanto, su abogado Fernando Velo continúa trabajando para lograr la libertad provisional de Tejado y, aunque prefiere ser cauto y no hacer ningún tipo de declaración hasta que se pronuncie el juez, sí afirma con un "esperemos que así sea" que su cliente salga pronto de la cárcel.