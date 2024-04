El Gobierno, convencido de que habrá acuerdo con la Iglesia para indemnizar a víctimas de abusos y pagarán los obispos

El Gobierno cree que va a llegar aun acuerdo con la Iglesia sobre el plan para indemnizar a víctimas de abusos que hayan prescrito, sean muy antiguos o de los que no se hayan podido aportar pruebas y que serán los prelados españoles los que paguen "seguro", según han señalado fuentes del Ejecutivo, tras la aprobación del mismo en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha asegurado que la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, dado que se circunscribe sólo a víctimas de la Iglesia. "No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", ha asegurado el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán. Aún así, fuentes del Ejecutivo creen que la Iglesia española acabará llegando a un acuerdo porque que es un "beneficio social" y que esto sería lo que le habría trasladado el presidente de la CEE, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que la semana pasada mantuvo una primera reunión con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El Gobierno tampoco descarta llegar a acciones legales aunque "poco a poco" y insisten en que hay predisposición por parte de la Conferencia Episcopal para llegar a un acuerdo.