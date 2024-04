Ecuador y Emiratos Árabes Unidos comienzan a negociar un acuerdo comercial

La ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Sonsoles García, y su par de Emiratos Árabes Unidos, Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, han suscrito una declaración conjunta respecto a la intención de negociar un acuerdo comercial integral entre ambas naciones que permita aumentar el volumen del comercio bilateral y las inversiones. Esta declaración conjunta se dio en el marco de la visita oficial del ministro Al Zeyoudi, junto a una misión comercial emiratí de alto nivel, que ha visitado, entre otros, plantas florícolas y de arándanos, conociendo así sus procesos productivos y el trabajo realizado previo a la exportación. Además, esta delegación ha mantenido importantes reuniones con ministros y representantes de sectores estratégicos y empresarios ecuatorianos, buscando un mayor compromiso de ambas partes para una cooperación "fructífera". La ministra ecuatoriana ha manifestado que trazar el camino para las negociaciones de un acuerdo comercial permitirá a Ecuador llegar con más productos no solo a Emiratos Árabes Unidos sino también a otras naciones de Medio Oriente y África. Además, ha señalado que el país asiático ha mostrado su interés por invertir en varios sectores. En una reunión de alto nivel, la misión comercial emiratí conoció el portafolio de proyectos de inversión del país y los sectores productivos con gran potencial, como la agroindustria y energías renovables. Por su parte, el ministro emiratí ha mostrado su beneplácito con el anuncio del pronto inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral. "Estamos convencidos que esto va a ser un valor agregado para las relaciones económicas y comerciales bilaterales entre ambas naciones y esperamos concluirla en un periodo muy corto", ha apuntado. En el período 2019 - 2023, Emiratos Árabes Unidos ha sido un mercado importante para las exportaciones no petroleras ecuatorianas, representando un total de 1.166 millones de dólares (1.090 millones de euros). Solo en el 2023, se generaron 601 millones de dólares (más de 560 millones de euros), lo que ubicó al país asiático en el sexto destino detrás de China, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y Colombia. En el último año, entre los principales productos de exportación no petroleros ecuatorianos que se enviaron hacia dicho destino, destacan: oro, con una participación del 76,2%, seguido del banano con el 13,9%, camarón (6,6%) y flores naturales (1,9%).