Cierra en Finlandia el último museo dedicado a Lenin 78 años después: "No queremos ser rehenes del pasado"

Las autoridades del Museo Lenin, situado en la ciudad finlandesa de Tampere, ha anunciado este martes su cierre después de 78 años funcionando. "La historia no terminó tras el colapso de la URSS y no queremos seguir siendo rehenes del pasado", ha dicho su director, Kalle Kallio. "La crueldad del autoritarismo ha regresado a Rusia, pero es poco probable que esto esté relacionado con Lenin, que murió hace más de cien años. El nombre anterior ya no se corresponde con el contenido de nuestra exposición, induce a error a los visitantes y provoca malentendidos", ha explicado, informa Yle. Kallio ha explicado que la decisión de cerrar el museo ha sido decisión de la dirección y ha negado que políticos o patrocinadores hayan influido, en un momento en el que las autoridades de los países con pasado soviético han desmantelado aquellos vínculos en represalia por la invasión rusa de Ucrania. No obstante, las instalaciones permanecerán abiertas hasta el 3 de noviembre y no será hasta febrero de 2025 cuando se volverán a inaugurar bajo el nombre de Museo Nooti, dedicado a las relaciones entre Helsinki y Moscú desde la Revolución rusa, pasando por la independencia de Finlandia hasta su actual entrada en la OTAN. Fundado por la sociedad Finlandia-URSS, el museo logró funcionar en Tampere durante 78 años. Después del colapso de la antigua Unión Soviética, el lugar se convirtió en un espacio de culto y peregrinaje. En 2016, si bien mantuvo el nombre, fue completamente renovado.