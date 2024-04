Carlo Costanzia, ¿es cierto que tuvo un encontronazo con Jeimy y Yulen Pereira? ¡Se lo preguntamos!

Jeimy Báez vuelve a ser noticia. Tras su paso por diferentes platós atacando a Carlo Costanzia después de salir a la luz su relación con Alejandra Rubio el pasado febrero -asegurando que dos días antes de la publicación de las primeras imágenes de la pareja, el actor le escribió un mensaje diciéndole que era la mujer de su vida- la exnovia del actor está en el punto de mira por su romance fugaz con Yulen Pereira. La periodista Leticia Requejo revelaba el pasado viernes en 'TardeAR' que Jeimy había olvidado completamente a Carlo y estaría ilusionada con el ex de Anabel Pantoja, al que habría conocido a través de redes sociales hace mes y medio y con el que se habría visto en varias ocasiones. Y en una de ellas, apuntaban, habrían tenido un encontronazo con el hijo de Mar Flores, al que no le habría hecho ni pizca de gracia que su exnovia estuviese con el esgrimista. Una información que ha negado el propio Yulen en 'Fiesta', donde ha confirmado que mantuvo un breve idilio con Jeimy tras 'encandilarse' con ella al verla en TikTok, pero que tras quedar varias veces no llegó a más por ninguno de los dos lados. Mientras tanto Carlo guarda silencio y deja en el aire si es cierto que le ha molestado que su ex iniciase una nueva relación y si tuvo un 'encuentro' tenso con Jeimy y Yulen. Con gorra y la capucha de la sudadera por encima para intentar esquivar a las cámaras, el artista ha ignorado las preguntas de la prensa mientras daba un paseo con su perro por los alrededores de su casa pendiente en todo momento de su móvil. Muy serio, tampoco ha revelado cómo va su relación con Alejandra, ya que hace días que no se dejan ver juntos.