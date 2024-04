Borrell pide financiar a la UNRWA porque la investigación externa no apoya las acusaciones de Israel

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha subrayado este martes que el informe sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) no apoya las acusaciones de Israel contra una decena de trabajadores por los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y ha pedido a la comunidad internacional financiar la agencia puesto que es "insustituible" y representa un "salvavidas" para los desplazados palestinos en la región. "Estoy esperando a ver cómo continuamos nuestra cooperación con UNRWA. Lo que dice el informe es que no han encontrado pruebas de las acusaciones hechas contra algunos trabajadores de la agencia", ha indicado en un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo sobre la situación en Gaza. El jefe de la diplomacia europea ha apuntado que es "importante" leer el informe elaborado por un grupo "profesional e independiente" encabezado por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna, y ha dicho que hay "gran convergencia" entre la posición del bloque y los resultados del informe. Así ha reconocido que puede haber "problemas de neutralidad política" en la agencia, "pero eso es una cosa y otra es participar en ataques terroristas del 7 de octubre", en línea con el informe que descarta que las autoridades israelíes hayan presentado pruebas que acrediten los supuestos vínculos terroristas. Por todo ello, Borrell ha reiterado que la comunidad internacional tiene que apoyar a la UNRWA y devolver su financiación. "Es irremplazable y un salvavidas para cientos de miles de personas", ha subrayado, reivindicando la labor de la UNRWA. Las acusaciones de Israel llevaron a 16 países a suspender o congelar los fondos, lo que privó de golpe a la UNRWA de 450 millones de dólares y puso en duda la continuidad de sus operaciones, tanto en la Franja de Gaza como en otras zonas de la región donde también hay refugiados palestinos. GAZA NO ES SOLO UN PROBLEMA HUMANITARIO El Alto Representante ha aprovechado el debate para insistir en el mensaje a Israel para que cese las hostilidades en la Franja y aumente el flujo de ayuda humanitaria a través de más pasos terrestres, insistiendo en que la única salida a la crisis es la solución de dos Estados, que apoyan los principales actores de la comunidad internacional. "Queremos que se respete el Derecho Internacional, aumentar la ayuda humanitaria, que cesen las hostilidades y se libere a los rehenes, además de poner en marcha el proceso para buscar una salida política a esta trágica guerra", ha indicado, subrayando además el aviso a Tel Aviv para evitar una operación militar en Rafá que tendría "consecuencias catastróficas". Según ha recalcado Borrell la crisis en Gaza es "humanitaria", pero no solo, ya que responde a una cuestión "política", en una llamada a lanzar el proceso de dos Estados. "Si hay alguien que no cree en esta solución tiene que decirnos cual es la alternativa para asegurar la prosperidad, paz y seguridad para estos dos pueblos que durante años han peleado por la misma tierra", ha resumido.