Bolaños dice que leerá "con mucho interés" la propuesta sobre el CGPJ y agradece a Guilarte su "aportación al debate"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que leerá "con mucho interés" la propuesta planteada por el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, para evitar futuros bloqueos del órgano, al tiempo que le ha agradecido su "aportación positiva al debate de cómo mejorar" ese mecanismo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha confesado que todavía no ha podido estudiar al detalle el documento de 17 folios que Guilarte ha remitido esta misma mañana. "Agradezco su compromiso por la renovación del Consejo, por recuperar la normalidad del órgano de gobierno de los jueces y, en segundo lugar, que haya hecho una aportación positiva", ha celebrado. Guilarte, en concreto, plantea dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de los vocales judiciales --12 de los 20-- quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención. El presidente interino del CGPJ sostiene que la propuesta es "a título personal y no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces", sino que tiene por objeto contribuir a desbloquear la renovación, pendiente desde 2018. A juicio de Bolaños, no obstante, "lo fundamental es el clamor que existe en el sector de la justicia" en España. "Es un clamor nacional en el sector de justicia (...) pero también hay un clamor internacional porque ahora también lo dice la Comisión Europea. Por eso, en este momento, el dilema que tiene el Partido Popular es si decide que quiere la renovación del CGPJ y, por tanto, que está con la Constitución o si está por la descomposición total", ha incidido. A pesar de ello, el ministro ha mostrado su confianza en el acuerdo, "imprescindible, necesario y bueno" para España. "Y no quisiera en este momento hablar de posibles planes B para el caso de que el PP no cumpla la Constitución y no renueve el Consejo General del Poder Judicial", ha recalcado. LA COMISIÓN EUROPEA NO TIENE DUDAS Preguntado por la mediación de la Comisión Europea en la negociación, Bolaños ha pedido "hacer un poquito de historia", recordando que en diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accedió a negociar la renovación del CGPJ con la ayuda de la alta institución. "Admitimos el dónde, el con quién y cuándo negociábamos, lo que propuso el Partido Popular", ha repetido. En esta línea, el ministro ha señalado que "la Comisión Europea aceptó esa negociación y dio un plazo de dos meses que vencieron a finales de marzo". "En ese plazo de dos meses había incluso alguna reunión que estaba prevista y que propuso el comisario de Justicia y esa reunión no se produjo. Y no se produjo no por voluntad ni de la Comisión Europea ni del Partido Socialista", ha continuado. A juicio de Bolaños, la Comisión Europea "ya conocía" en ese momento "cuál es la situación y quién es el responsable del bloqueo del CGPJ". "Ahora no tiene ni la más mínima duda. Y la Comisión Europea también participa del clamor para que se renueve de manera urgente el CGPJ", ha afirmado. Así las cosas, el titular de Justicia ha concluido incidiendo en que serán los 'populares' los que decidan si dan respuesta a "ese clamor" y a la "petición expresa, directa y preocupada de la Comisión Europea". "En esta materia de la renovación del Consejo el PP tiene que decidir si está con la Constitución o está por la descomposición", ha zanjado.