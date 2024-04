Arranca la tradicional ceremonia del Premio Cervantes con Luis Mateo Díez, el escritor que aspira "a la nada"

La ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2023 al escritor leonés Luis Mateo Díez ha comenzado como es habitual con un acto en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares al que han acudido numerosas personalidades del mundo de la cultura y la política, encabezados por los Reyes Felipe VI y Letizia. Díez ha llegado prácticamente con una hora de antelación al recinto, vestido con un chaqué y asegurando que estaba con "mucha emoción" y esperando "que todo vaya como tiene que ser", además de recomendar la lectura a todo el mundo para "vivir mejor". El Premio Cervantes de este año ya aseguró en el día previo a recoger el galardón estar en un momento en el que aspira "a la nada", tras un reconocimiento que es un "límite", y sentir que ahora escribe "mejor" que antes pero es algo que le cuesta "mucho más". El creador del territorio imaginario de Celama reconocía estar "un poco intranquilo" antes de la ceremonia y no desveló mucho de su intervención este martes para "mantener la tradición del secreto". En cualquier caso, sí avanzó que el discurso girará en torno a su procedencia como escritor. El evento tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá y está presidido por los Reyes, también con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el estreno en esta ceremonia de Ernest Urtasun como ministro de Cultura. Esta misma tarde, el propio galardonado iniciará la XXVIII Lectura Continuada del Quijote, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. De nuevo, la entrega del Premio Cervantes de este año ha vuelto a contar con un galardonado en el acto tradicional de Alcalá de Henares, algo no tan habitual ya que en tres de las últimos cuatro ediciones no se pudo cumplir debido a ausencias y aplazamientos. Fue el poeta venezolano Rafael Cadenas, el año pasado, cuando retomó la tradición. Este año se ha vuelto a recuperar la fecha habitual del 23 de abril, frente al 2023 que se pasó al lunes puesto que coincidía en domingo. La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente hasta ahora no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus. Tanto Joan Margarit como Francisco Brines recibieron el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes y que, por primera vez en la historia del galardón --en marcha desde el año 1976--, no se celebró en 23 de abril, que coincide con el día de la muerte del escritor Miguel de Cervantes. Hace dos años la ceremonia de entrega no contó con la premiada, Cristina Peri Rossi, quien delegó en la actriz Cecilia Roth su participación en el evento, debido a problemas de salud. De hecho, ya cuando se anunció la concesión del premio, se conocía también el estado de salud delicado de la escritora uruguaya, aquejada de un broncoespasmo por entonces. El pasado mes de noviembre, el jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', correspondiente a 2023, eligió al escritor Luis Mateo Díez como ganador de la edición de ese año. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español.