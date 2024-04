Soto Grado no dio gol de Yamal al no tener "ninguna evidencia" de que el balón entrase

Madrid, 22 abr (EFE).- El colegiado César Soto Grado, encargado de dirigir el clásico con Sánchez Martínez en el VAR, no dio gol en el remate de Lamine Yamal que sacó Andriy Lunin, al no tener "ninguna evidencia de que el balón haya entrado" y tuvo que explicar a jugadores como Ilkay Gundogan que en el fútbol español no hay tecnología de gol.

"Para mí no entra del todo, es córner. Vamos a chequear César", fue la primera conversación del colegiado del clásico con el VAR en el gol fantasma de Yamal que ha generado polémica e incluso que el Barcelona solicite la repetición del partido del Santiago Bernabéu, según anunció su presidente Joan Laporta.

En los audios publicados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se aprecia la explicación de Soto Grado a Gundogan en su protesta: "No hay tecnología de gol, esperamos al VAR que quizás era gol, ¿ok? Estamos revisando porque no hay tecnología de gol".

El VAR pidió las imágenes de las que disponía en el momento en el que el balón impacta con los guantes de Lunin. "Estamos haciendo 360 porque no la tenemos. El cuerpo nos está tapando, seguimos buscando", transmitieron al colegiado antes de descartar las cinco repeticiones de las que dispusieron para valorar la jugada.

"No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante. Lo mejor es esperar", comunicó Soto Grado a sus ayudantes. "No tenemos más. César, vamos a reanudar con saque de esquina porque no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado", fue la respuesta definitiva desde el VAR.

En otras acciones del clásico, Soto Grado fue contundente en sus decisiones y en sus conversaciones con los jugadores. "En el segundo palo no hay nada. Se le apoya un poco para rematar nada más y ya está", dijo en el primer gol del partido sin ver falta de Andreas Christensen sobre Toni Kroos.

Igual de claro vio el penalti de Pau Cubarsí a Lucas Vázquez. "Zancadilla", repitió en varias ocasiones a los jugadores del Barcelona que protestaron la acción. "Yo creo que es claro, para el otro lado igual", le dijo a Joao Cancelo.

"Lamine la que es falta te la pito pero no vayas al suelo tan fácil", reprendió a Lamine Yamal tras una falta castigada con cartulina amarilla de Eduardo Camavinga.

Soto Grado explicó a Antonio Rüdiger el motivo por el que fue legal el segundo gol del Barcelona: "Todo bien, es gol, no hay posición de fuera de juego de Ferran. Da igual que moleste". EFE

rmm/lm