SemFYC y Semergen piden soluciones para la próxima convocatoria MIR y mejores condiciones laborales para el médico de AP

Tras la culminación del proceso ordinario de elección MIR 2024, finalizado el viernes que deja 459 plaza vacantes de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) coinciden en que hay que empezar a trabajar en el actual sistema MIR y en asegura el futuro de la especialidad con mayor inversión y mejores condiciones laborales. Por un lado, la doctora María José Gamero, responsable de Tutores y Residentes de SEMERGEN ha señalado que "la imagen de la MFyC está siendo muy perjudicada por la deficiente inversión por parte de las administraciones sanitarias, el bajo reconocimiento de la especialidad y la falta de incentivos para cubrir plazas en zonas de difícil cobertura". "Las soluciones a la grave situación que atraviesa la Atención Primaria siguen sin llegar y eso los residentes lo ven y lo sienten, por lo que no nos sorprende la tendencia de falta de adjudicación de plazas que se vive desde hace unos años", afirma, al tiempo que recuerda que llevan años reclamando más inversión y la puesta en marcha de "medidas verdaderamente innovadoras", que aseguren el futuro de la especialidad y el futuro de la AP. A su juicio es "urgente" devolver el prestigio que se merece la Medicina de Familia y el médico de AP, "poniendo en valor su papel destacado como eje vertebrador del SNS y dando visibilidad a la contribución del conjunto de profesionales que la conforman". "Es igualmente necesaria, la puesta en marcha de incentivos integrales que hagan más atractiva la especialidad de Medicina de Familia, especialmente en las zonas rurales o puestos de difícil cobertura, así como la revisión y actualización del sistema MIR a las necesidades actuales del SNS", concluye. Mientras, desde SemFYC se apela a la responsabilidad compartida del Ministerio y la Consejería para abordar los desafíos actuales. A su juicio, "llega el momento de que todas las administraciones involucradas en el proceso de designación de las plazas MIR comiencen a trabajar en la búsqueda de soluciones efectivas, responsables y concretas para comenzar a aplicar en la convocatoria y diseño del MIR 2025". En segundo lugar, "en este futuro diseño MIR debe tenerse en cuenta que cualquier aumento en las plazas MIR debe ajustarse a los datos demográficos de las facultades de medicina y a las necesidades futuras del Sistema Nacional de Salud (SNS) abordando de forma sosegada las realidades actuales y futuras para satisfacer las necesidades sanitarias de nuestra ciudadanía", añade. Y, en tercer lugar, "la situación que estamos viviendo en los últimos años -en la que hay un número de plazas MIR que tienen dificultades para cubrirse- a pesar de que algunos políticos han insistido en aumentar aún más el número, se ha de analizar con calma. No solo va de números, va de condiciones laborales, y de entornos formativos. Es tiempo de buscar soluciones consensuadas entre todas, de planificar con visión real de futuro y no de ocurrencias". Además, en contra de las lecturas "catastrofistas", recuerda que es una buena noticia que, con un total de 2.033 plazas para Medicina Familiar y Comunitaria se consolida como la especialidad más demandada entre las personas candidatas MIR. Además, recuerda que Medicina Familiar y Comunitaria ofrece 2.492 plazas, un 28 % del total, cifra que supera considerablemente a otras especialidades, y multiplica por 18 la media de todas. "La oferta de Medicina Familiar y Comunitaria multiplica por cinco la oferta de Pediatría, la segunda especialidad con más plazas, y por seis la de Anestesia y Medicina Interna, las terceras y cuartas especialidades con mayor oferta. Claramente es un tema de oferta y demanda", añade.