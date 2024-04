Secretario general de OEI defiende cooperación internacional: "nos salvamos todos o nadie"

Madrid, 22 abr (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, cree que aunque los organismos internacionales "han perdido la confianza" de las sociedades es momento de defender la cooperación: "nos salvamos todos o no se salva nadie".

En una entrevista con EFE con motivo de la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades, el español explica que muchas organizaciones multilaterales "han perdido la confianza de la gente porque ha habido demasiada retórica política" en su actividad y considera que para ser útiles tienen que centrarse en que "la cooperación suceda, en aquello que realmente la gente pueda valorar y apreciar de forma evidente".

"El discurso retórico al final genera conflictos, Unasur desapareció porque hubo enfrentamiento, con el ALBA ocurrió lo mismo, al final un organismo de integración queda desactivado porque termina todo en retórica política. Lo que hace falta son políticas que tengan puesta la mirada en la gente y en sus problemas y sus necesidades", enfatiza.

Y es que a su juicio, "los temas multilaterales han atravesado una crisis en los últimos años": "hace 25 o 30 años todo el mundo pensaba que los organismos éramos algo positivo y necesario, pero ha habido una pérdida de valoración política en ese sentido, ha habido mucho impacto político y eso ha hecho diluir nuestra actividad".

Jabonero cree además que la cooperación internacional está "más criticada que antes" por la ciudadanía porque "el esfuerzo de cooperación ha disminuido notablemente" por parte de los países.

"Europa era una región donante habitualmente, pero la capacidad de inversión en cooperación ha disminuido, hacía ocho años que no había una cumbre entre América Latina y la Unión Europea, han pasado ocho años en dos regiones, que (juntas) son Occidente, donde los presidentes no se juntan, eso no es bueno", incide.

Además, cree que el populismo en Iberoamérica propone "soluciones inoperantes" a los grandes problemas de la región que "no se arreglan en dos días".

La cooperación "tiene sentido", porque, "nos salvamos todos o no se salva nadie, la pobreza genera más pobreza para todos", subraya.

Jabonero valora la renovación del convenio de colaboración firmado hoy con la Agencia EFE ya que, según señala, "lo que no se comunica no existe".

En ese sentido, lamenta que las historias e informaciones de cooperación no tengan tanta visibilidad en los medios de comunicación aunque, según dice, han ganado peso y atención mediática tras la pandemia.

"A partir de la pandemia hubo mayor presencia en los medios (de estos temas), nosotros buscamos poner en valor la educación y la cultura, es un activo político y social muy importante y más en una región como América Latina, en la cual podemos decir que es una prioridad política", considera.

Según el secretario, la OEI lleva "de forma simultánea unos 650 proyectos al año" que creen que pueden ser interesantes también para los medios.

"Hay temas que en este momento nos interesan de forma especial, todo lo que tiene que ver con el mundo digital y la inteligencia artificial, la educación y la cultura en general... ya era una tendencia fuerte antes de la pandemia, pero después ha habido una expansión generalizada", dice

Por ello, apunta a que los proyectos sobre estos asuntos "son los más importantes y tienen un valor de futuro más estratégico": "el tema de la inteligencia artificial, que es un tema muy debatido, muy controvertido, tiene sus problemas y todos lo sabemos". EFE

