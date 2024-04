Sara Sorribes: "Me siento muy fuerte física y mentalmente y estoy trabajando mucho para dar lo mejor de mí"

La tenista española Sara Sorribes se siente "muy fuerte física y mentalmente", y que está "trabajando mucho" para dar lo mejor de sí misma en las pistas, al igual que se ve "preparada" y peleará "hasta el final" en el Mutua Madrid Open, un torneo en el que logró su mejor resultado en un WTA 1000, con los cuartos de final alcanzados en 2022. Sara Sorribes, número 51 del ránking de la WTA será una de las principales bazas españolas en este Mutua Madrid Open. La castellonense afronta el torneo tras un inicio discreto de año, en la que su mejor resultado hasta la fecha es la segunda ronda en Dubai, Abu Dhabi y Bogotá. "Soy consciente de que esta situación puede revertirse en cualquier momento, así que mi objetivo es seguir trabajando y esforzándome como llevo haciéndolo en las últimas temporadas. Estoy muy centrada en el día a día y en mejorar aquellas cosas que me hacen fallar en algunos de los partidos", dijo la actual número uno española en el ránking en una entrevista facilitada este lunes por su patrocinador Nara Seguros. Sorribes afirmó que al jugar en España, "la presión es mucho mayor". "Tener a tu gente cerca te da muchas veces ese impulso para seguir cuando las cosas no van del todo bien", remarcó la de Castellón, que tiene "muchas ganas de jugar" en la Caja Mágica porque el Mutua Madrid Open "es uno de los torneos más importantes de la temporada". La tenista prefiere no ponerse expectativas, pero tiene claro que se siente "muy fuerte física y mentalmente", y que está "trabajando mucho" para poder dar lo mejor sí misma en las pistas. Sobre jugar en tierra batida, la número 51 de la WTA destacó "la resistencia y la capacidad para moverse bien". "Jugar en tierra batida demanda mucha energía, y hay que tener en cuenta que el rebote de la pelota es irregular, por lo que adaptarse a ello también es crucial en los partidos", confesó. "Me siento preparada y pelearé hasta el final", subrayó preguntada sobre a quién le gustaría enfrentarse en la Caja Mágica. Por último, aconsejó a los jóvenes tenistas que quieren seguir sus pasos que "sean constantes, pero sobre todo que disfruten". "Muchas veces estamos tan centrados en los partidos y en conseguir objetivos que se nos olvida disfrutar, y eso también es parte del proceso y del crecimiento personal y profesional", destacó la castellonense, que también les recomendó que "se rodeen de las personas adecuadas, gente en la que confíes y te ayuden a dar lo mejor de ti misma".