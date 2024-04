Petro se defiende frente a unas movilizaciones de este domingo para "derrocar" su "Gobierno del cambio"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha defendido su labor al frente del país frente a la nueva serie de manifestaciones de este domingo contra su política, que solo persiguen "derrocar el Gobierno del cambio" que, asegura, está confeccionando. En un comunicado en redes sociales, Petro ha estimado que 250.000 personas participaron en las movilizaciones y reconoció que fueron "fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga" "En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles", ha indicado. Petro aseguró que "a las marchas se les respetó al máximo" siguiendo "las carácteristicas centrales de su mandato", como son "respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente". En este sentido, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca Ramírez, han aplaudido la ausencia de incidentes. No obstante, ha criticado que "algunos sectores de los movilizados" quiere deshacer un plan de reformas "que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares". Este sector está amparado "por los que se creen dueños del dinero público" y que "se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira". "Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jòvenes", ha mencionado el presidente en relación a "un pasado de mafiosos en el poder" que "no debe volver". Elementos del Gobierno como la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Laura Sarabia, han admitido la importancia de las manifestaciones y llamado a una reflexión. "Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica", ha manifestado la asesora en la red social X.