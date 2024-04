Novak Djokovic: "Espero poder jugar al menos una vez más con Rafa Nadal"

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró este lunes que siente "mucho respeto por una leyenda" como el español Rafa Nadal, con el que espera poder "jugar al menos una vez" antes de que se retire, y advirtió que su objetivo es conseguir "el nivel perfecto de tenis" tras un irregular inicio en Roland Garros. "Siento mucho respeto por Rafa, es una buena persona y una leyenda de nuestro deporte, es mi más importante rival. En Australia dije que esperaba que pudiésemos verle en uno o dos torneos y yo espero poder jugar con él al menos una vez", afirmó Djokovic ante los medios tras ganar el Laureus al 'Mejor Deportista'. El número uno del mundo reconoció que "en estos momentos" tampoco se puede hacer "una predicción" sobre el balear, pero recalcó que "es increíble todo lo que ha conseguido hacer como deportista, pero también con su fundación, con la que ha inspirado a muchos jóvenes en España y a nivel global", expresó. 'Nole' lamentó su baja en el Mutua Madrid Open, aunque espera seguir "con la capacidad" para jugar en 2025 porque se ve "joven" y con "muchas ganas". "Estoy preparando mi cuerpo sobre todo para Roland Garros, Wimbledon, los Juegos y el US Open, que es el bloque para mí más importante", aseguró. "Tengo previsto jugar el Masters 1.000 de Roma. Este año ha sido un poco distinto el comienzo y sigo intentando encontrar el nivel perfecto de tenis y espero que llegue para Roland Garros", añadió el ganador de 24 'Grand Slams'. Djokovic ve "posible" conseguir en París el oro olímpico, lo único que falta en su palmarés. "Siempre hay que creer que todo es posible. Los Juegos son el evento deportivo más antiguo y de prestigio y espero estar allí en forma y fuerte y jugar mi mejor tenis porque quién sabe si voy a tener otra oportunidad de estar en unos Juegos. Ya dije que quería jugar como mínimo hasta Los Angeles, pero nunca se sabe", detalló. El balcánico remarcó que es "difícil que haya sólo un secreto para ser el número uno del mundo", sobre todo en un "deporte individual en el que hay muchas cosas de las que te debes preocupar y que luego confluyan". "No sólo depende de ti, también e tu entorno, de tu metodología o de lo bien que eres capaz de rendir y cuánto tiempo", opinó. Y tras romper con Goran Ivanisevic, se está "planteando" no tener entrenador. "No tengo prisa por tomar una decisión, después de jugar durante más de 20 años y tener distintos equipos y entrenadores estoy en una fase de permitirme plantearme esta opción", admitió. El número uno del mundo fue preguntado por Jude Bellingham al que conoció este domingo durante el Clásico y al que felicitó "por estos logros siendo tan joven y por su gol". "No soy un experto en fútbol, pero notaba otros elementos como la mentalidad y el enfoque, por parte de él y de otros jugadores", indicó 'Nole', que acudió este domingo al Santiago Bernabéu. "Él no se cansaba y seguía creyendo que la oportunidad llegaría, y llegó y fue decisivo. Sólo tiene 20 años y ya tiene rasgos de un gran campeón, es bueno que los jóvenes vean que es posible llegar al Real Madrid y siempre es bonito ver a jóvenes haciendo estos logros y siendo capaces de superar esas barreras que otros no han podido superar pese a dedicarle toda su vida", recalcó. El de Belgrado recibió este lunes en Madrid su quinto Premio Laureus. "Es un honor ganar este premio tan prestigioso. Cuando se fundó Laureus su premisa y misión era que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y este premio es totalmente distinto a cualquier otro que haya recibido en mi carrera. Lo eligen campeones que entienden lo que hay que hacer para dominar tu arte y llegar a cotas altas en el deporte, todavía lo siento como si fuese el primero", confesó.