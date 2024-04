Mayte Zaldívar habla sobre los supuestos documentos de Julián Muñoz que podrían ir contra Isabel Pantoja

Hace apenas unas horas se comentaba el hecho de que el exalcalde de Marbella, quien se encuentra luchando contra un cáncer, podría haber pensado en el bienestar de Mayte Zaldívar y sus hijas, preparando unos documentos que podrían servirles como escudo en caso de tener problemas con Isabel Pantoja. Los micrófonos de Europa Press han podido hablar con Mayte apenas unas horas después de publicarse esta información, consiguiendo su versión de los hechos de primera mano. Al preguntarle por la supuesta documentación de la que hablaba Luis Rollán en televisión, rápidamente respondía: "Yo creo que hay alguien que ha perdido los papeles y está buscándolos. A ver si los encuentran". Se mostraba misteriosa al hablar de si esta información carece de sentido, comentando que "todo tiene sentido, todo deja de tener sentido. Ya se verá todo". Otra cosa que se ha comentado ha sido que Julián Muñoz dedicó gran parte de su tiempo en prisión a la escritura, algo que ella ha confirmado debido a lo mucho que le gusta la escritura. Sin embargo, aclaraba contundente que ni ella ni sus hijas necesitan ninguna protección especial contra Isabel Pantoja: "Yo no me tengo que salvaguardar de nada, mis hijas son unas niñas estupendas y extraordinarias y no necesitan papeles de ningún tipo". Retaba a la prensa a que se "encuentren" estos documentos que tanto están dando que hablar diciendo que "papeles hay por todos los sitios. Papeles hay por todos los sitios. Venga, quien encuentre los papeles, pues nada". Sin duda alguna, está preparada para todo lo que está por venir y no piensa echarse hacia atrás a la hora de defenderse a sí misma y a su familia.