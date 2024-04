Matthäus ve a Demichelis como candidato al banquillo del Bayern: "Ha ganado títulos y sería bien recibido"

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus apuntó que el argentino Martín Demichelis, ex jugador del Bayern de Múnich, sería "bien recibido" como entrenador de los bávaros, porque "tiene pasado" en la entidad y "éxito", aunque "no es tan maduro ni experimentado" para sustituir a Thomas Tuchel. "Tiene éxito. Sé que tiene un buen planteamiento, por eso me gusta su nombre", declaró Matthäus en declaraciones a Sky recogidas por Europa Press. Demichelis, de 43 años, es actualmente entrenador del River Plate argentino, y fue jugador del Bayern durante más de siete años (2003-2011), club del que además fue técnico en las categorías inferiores. Por ello, Matthäus destacó que "tiene pasado" en el conjunto bávaro, en el que ganó título. "Sería bien recibido por los jugadores", explicó el exfutbolista alemán sobre las virtudes del argentino si llega al banquillo del Bayern, después de que Tuchel anunciara hace semanas que no seguirá en el cargo. Para Matthäus, el actual entrenador de River sería una buena opción por gozar del "gen" del conjunto muniqués, después de una temporada en la que el Bayern perdió el trono en favor del Bayer Leverkusen. Sin embargo, también señaló que "todavía no es tan maduro ni experimentado".