Marieta y Rubén Torres, ¿posible primera pareja de 'Supervivientes 2024'?

Pasado ya el ecuador de 'Supervivientes' y con tramas que tienen a la audiencia completamente enganchada, los incondicionales del reality echan de menos 'la magia del amor' que en todas las ediciones nos regalan momentos únicos de la mano de las diferentes parejas que se han fraguado en Honduras. Violena Mangriñán y Fabio Colloricchio, Hugo Sierra e Ivana Icardi, Kiko Rivera y Jessica Bueno, Anabel Pantoja y Yulen Pereira... Idilios que han pasado a la historia del concurso y que por el momento no se han producido este año (ya que Claudia y Mario ya venían juntos de fuera) Pero eso podría cambiar 'por obra y gracia' de Kiko Jiménez. El novio de Sofía Suescun, que ha revitalizado la convivencia en la isla tras pasar la primera parte del reality en 'Playa Limbo' con Laura Matamoros y los expulsados que han ido desfilando por allí -Rocío Madrid, Lorena Morlote, Kike Calleja, Arantxa del Sol y Blanca Manchón-, está ejerciendo de 'Celestino' y ha revelado dos concursantes que se sentirían atraídos entre sí y podrían protagonizar el primer romance de la edición. Entre risas y susurros, Kiko ha revelado a Marieta que tiene un admirador, que no es otro que Rubén Torres, que habría aplaudido el físico de su compañera cuando pasó por delante suya mientras hablaba con él y, como no podía ser de otro modo, el de Jaen no ha tardado en contárselo a la de 'La isla de las tentaciones'. Encantada y con una gran sonrisa, Marieta ha asegurado que a pesar de las duras condiciones del concurso ella no ha perdido la líbido y ha confesado que se siente muy atraída por el bombero: "Ay me has dado una alegría, me habéis levantado el ánimo. Yo estaba muy baja porque a mí no se me ha bajado la líbido y veo a esta gente muy apagada" reconocía, sin descartar que pueda pasar algo entre ella y Torres. "Te lo juro, pero él ha dicho que quiere ir despacio y que no quiere adelantarse a nada" añadía Kiko, sembrando la semilla del que podría ser el primer idilio de 'Supervivientes 2024'.