María del Monte confiesa que ha sido una feria "distinta"

Durante esta semana hemos podido ver a multitud de rostros conocidos disfrutando al máximo de la Feria de Abril, entre ellos a María del Monte e Inmaculada Casal, que apoyándose en sus seres queridos han retomado su vida social tras el delicado momento al que se enfrentaron. Este sábado pudimos verlas de nuevo y la artista nos confesó que está siendo una feria muy distinta a la de otros años: "Una feria distinta, pero con amigos". Precisamente, esos amigos son los que no las han dejado solas en ningún momento tras la detención de Antonio Tejado. María no pierde la esperanza de poder disfrutar de la fiesta a pesar de su situación personal tan delicada que vive toda la familia: "Como tiene que ser la vida, es una semana de fiesta pero formando parte de la vida. Esperemos que dure mucho". Al preguntarle cómo se encuentra, la cantante dejaba claro que están bien dentro de las circunstancias personales que viven: "Ya lo he dicho, vamos tirando". Eso sí, la artista y su mujer quisieron guardar silencio al preguntarle qué le parece que se le haya rechazado a Antonio Tejado su petición de obtener la libertad provisional.