Manifestantes en Níger piden la salida de las tropas de EEUU

Un grupo de manifestantes de la región nigerina de Agadez, encabezado por el gobernador regional, el general de brigada Ibra Boulama Issa, ha salido a las calles este domingo para apoyar la decisión de la junta militar de pedir la salida de las tropas estadounidenses en el país al mismo tiempo que se produce un acercamiento político con Rusia. Además, otros actores de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil se han unido a las protestas contra la presencia militar de Estados Unidos en la Base Aérea de Níger 201, según el portal nigerino ActuNíger. Entre los argumentos de Issa, que se ha dirigido a los manifestantes, ha destacado que los estadounidenses no han logrado contribuir a la erradicación del terrorismo "que sigue asolándoles", a pesar de "las tecnologías de última generación" de las que disponen y que en algunas ocasiones no han atendido a las víctimas de ataques de bandidos ocurridos cerca de la misma. El general de brigada también ha criticado la opacidad de la base, puesto que "nadie sabe que está pasando dentro", los riesgos que conlleva la misma --especialmente por los "repetidos accidentes de drones" que ponen en peligro a la población local--, y por el "ruido ensordecedor" que procede de la misma. "Nosotros, los habitantes de Agadez y todo Níger, estamos convencidos de que la presencia de cualquier base militar extranjera en nuestro territorio no puede ser favorable para nuestra seguridad y constituye una forma de neocolonización, algo que ya no podemos aceptar en esta época de refundación de nuestro querido país. Níger y en este proceso de afirmación de nuestra plena soberanía", ha expresado. El Gobierno de Estados Unidos aceptó el viernes la petición de las autoridades de Níger para que sus tropas salgan del país africano, donde la actividad militar ya estaba muy limitada después de que Washington rompiese sus acuerdos de cooperación con Niamey y parase, entre otras programas, el vuelo de drones, clave para la recogida de información de Inteligencia y la preparación de ataques no sólo en territorio nigerino sino también en otras zonas de la región del Sahel. El golpe de Estado de 2023, que supuso el derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum y aupó al poder a una junta militar, incluyó a Níger dentro de un grupo cada vez más numeroso de regímenes africanos críticos con la presencia occidental y proclives, en cambio, a acercamientos a Rusia. La junta militar de Chad también amenazó la semana pasada a Estados Unidos con solicitar formalmente la retirada sus tropas de la base militar estratégica de Adji Kossei, en pleno centro de la capital, Yamena.