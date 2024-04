Lunes, 22 de abril de 2024 (07.30 GMT)

Bangkok/Madrid, 22 abr (EFE).-

.- Luxemburgo.- Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea prevén llegar este lunes a un acuerdo para sancionar a Irán por la producción y entrega de misiles y drones a los grupos que apoya en Oriente Medio.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Gaza.- Mientras la cifra de palestinos muertos sigue aumentando en la Franja de Gaza, Israel sigue sin mostrar ningún indicio de que quiera amainar su ofensiva bélica, con repetidos ataques tanto en el norte como bombardeos en la sureña ciudad de Rafah.

(foto)(vídeo)

.- Luxemburgo.- Declaraciones del ministro de Exteriores, JM Albares, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE donde se debatirá la posibilidad de sancionar la transferencia de misiles y drones iraníes.

(vídeo)(directo)

.- Kiev (Ucrania).- Después de meses de incertidumbre y angustia, los ucranianos reciben con alivio y optimismo la aprobación este sábado por parte del Congreso de EEUU de un paquete de asistencia vital para Ucrania.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Luxemburgo.- Los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea discutirán la entrega a Ucrania de más sistemas de defensa antiaérea, después de que la OTAN aconsejase a los aliados entregar sistemas Patriot aunque sea a costa de incumplir los objetivos de capacidades propias de la Alianza.

(foto)(vídeo)

.- Nueva York (EE.UU.).- El juicio contra Donald Trump por el caso Stormy Daniels se reanuda hoy en Nueva York, una vez concluida la selección del jurado. Se esperan los argumentos de apertura de la Fiscalía y la Defensa.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Nueva York (EE.UU.).- Conferencia de prensa de Catherine Colonna, tras entregar al secretario general un informe sobre el funcionamiento de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

(foto)(vídeo)

.- Caracas (Venezuela).- El fiscal de la CPI, Karim Khan, visita Caracas para lanzar "un plan de trabajo" con el Gobierno de Venezuela, país que se encuentra bajo investigación del alto tribunal, por presuntos crímenes de lesa humanidad, desde noviembre de 2021.

(foto)(vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- El presidente de Argentina, Javier Milei, comparece este lunes en cadena nacional para hablar sobre los logros económicos de su Ejecutivo en los cuatro primeros meses de gestión.

(vídeo)(directo)

.- Moscú (Rusia).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con su colega de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

(foto)(vídeo)

.- Ciudad Juárez (México).- Defensores de derechos humanos califican de “ilegales” e “inhumanos” los crecientes operativos que el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano realiza en el desierto de la frontera norte de México.

(foto)(vídeo)

.- Manila (Filipinas).- Manifestaciones en Filipinas en contra de los ejercicios militares "Balikatan", que se realizarán hasta el 10 de mayo, con la participación de unos 16.000 efectivos, entre ellos más de 11.000 soldados estadounidenses y alrededor de 5.000 filipinos.

(foto)(vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- El Gobierno argentino confirma el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), órgano público destinado al fomento de la actividad cinematográfica en Argentina y a su promoción en el exterior y cuyas actividades fueron suspendidas por 90 días el pasado 10 de abril.

(vídeo)

.- Caracas (Venezuela).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visita Caracas para lanzar "un plan de trabajo" con el Gobierno de Venezuela, país que se encuentra bajo investigación del alto tribunal, por presuntos crímenes de lesa humanidad, desde noviembre de 2021.

(foto)(vídeo)

.- Lisboa (Portugal).- La Revolución de los Claveles, que el jueves cumple 50 años, no fue solo un soplo de aire fresco para los portugueses, sino también para los españoles, asegura en una entrevista a EFE el exdiplomático Inocencio Arias.

(foto)(vídeo)

.- Ciudad de México.- El recopilatorio 'Las cartas de Colosio' es el "testimonio vivo" del "compromiso" del candidato presidencial asesinado en 1994 en el mayor magnicidio reciente de México, Luis Donaldo Colosio, según señala este lunes el autor, Rafael Medina, en una entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

.- Escazú (Chile).- Arranca en Chile la COP3 de Escazú, una cumbre de líderes destinada a abordar la situación de los defensores ambientales, y que tiene entre sus objetivos la aprobación de un plan de acción de defensores para la región.

(foto)(vídeo)

.- Colonia (Alemania).- El ingeniero aeronáutico leonés Pablo Álvarez, se gradúa en el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) junto a otros cuatro compañeros, con lo que se convertirá formalmente en el tercer astronauta español en poder viajar en una misión al espacio.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Meknés (Marruecos).- Infusiones a base de CBD, cápsulas y gotas de cannabis son algunos de los complementos alimentarios que se exponen este lunes en la inauguración del Salón Internacional de Agricultura en la ciudad marroquí de Meknés, y que se comercializarán por primera vez en el mercado marroquí tras la legalización de esta planta en 2021 para usos farmacéuticos e industriales.

(foto)(vídeo)

.- Lima (Perú).- Los peruanos que llegan a los 65 años, edad fijada para la jubilación, no pueden dejar de trabajar porque la mayoría no tiene acceso a un sistema de pensión o bien porque el monto que perciben no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

(foto)(vídeo)

.- Brasilia (Brasil).- Los indígenas de Brasil celebran el Campamento Tierra Libre, evento reivindicativo que cumple 20 años, para reclamar sus derechos ancestrales, en momentos en los que la mayoría conservadora del Congreso trata de limitar los derechos de los pueblos originarios.

(foto)(vídeo)

.- Tegucigalpa (Honduras).- Honduras conmemora el Día Mundial de la Tierra afectado por los incendios forestales, que este año han afectado más de 100.000 hectáreas de bosques.

(foto)(vídeo)

.- Milán (Italia).- El conocido como el 'Derby della Madonnina' entre los dos equipos de Milán, uno de los enfrentamientos más icónicos del fútbol mundial que paraliza toda la ciudad, puede valer un 'Scudetto' histórico para el Inter, el vigésimo, pues nunca un enfrentamiento entre combinados de la misma ciudad ha decidido el título italiano.

(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.